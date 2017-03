Rickenbach Zukunft des Spitals: Gemeinderat Rickenbach fordert schnellere Sanierung im OP-Bereich

Gemeinderat Rickenbach fordert eine schnellere Sanierung des OP-Bereichs. Mit Unmut reagierten Räte auf das Fehlen eines Zeit- und Ablaufplanes.

Rickenbach – Die Zukunft des Spitals in Bad Säckingen hat den Rickenbacher Gemeinderat am Dienstagabend beschäftigt. In Anwesenheit von Beatrix Köster, der Vorsitzenden des Fördervereins Spital Bad Säckingen, forderte das Gremium eine schnellere Sanierung des OP-Bereichs.

„Es kann doch nicht sein, dass das zwei Jahre lang geht“, sagte Gemeinderätin Martina Lütte. Mit Unmut reagierte sie auf das Fehlen eines Zeit- und Ablaufplanes für die Sanierung des OP-Bereichs – der ihrer Meinung nach für die Sicherheit der hiesigen Bevölkerung unverzichtbar ist. „Es ist nicht hinnehmbar, dass wir so lange keinen OP-Bereich im Spital Bad Säckingen haben, das ist bedrohlich für unsere Bevölkerung“, so Lütte, „es werden Leute sterben, weil wir nicht genügend OP´s im Landkreis Waldshut haben.“

Die Gemeinde Rickenbach soll darauf drängen, „dass der OP-Bereich in Bad Säckingen so schnell wie möglich saniert und wieder geöffnet wird“, sagte sie. Hubert Strittmatter, auch Kreisrat, entgegnete: „Bis die Planung abgeschlossen ist und die Handwerker da sind, wird es dauern.“

Zumal viele Handwerksfirmen, so Strittmatter, häufig Aufträge in der Schweiz erfüllen und der Brandschutz im Spital außerdem auch Priorität hat. Wogegen Hubertus Matt fand: „Wir müssen mit Nachdruck schaffen, dass der OP-Bereich zügig funktionstüchtig gemacht wird, dann kommt der Brandschutz an die Reihe.“ Matt weiter: „Mit dem Brandschutz wird uns etwas vorgeschoben, um uns blauäugig zu machen.“ Walter Waßmer bemerkte: „Man hat das Herzstück des Spitals, den OP, vergessen.“

Und: „Im westlichen Bereich des Landkreises haben wir die Notfallversorgung verloren.“ Schließlich Ehrfried Mutter: „Als Steuerzahler kann ich nicht nachvollziehen, dass zwölf Millionen Euro in ein Spital, das sowieso geschlossen wird, investiert werden sollen.“ Peter Kermisch verlangte „ein tragfähiges Konzept für das Spital Bad Säckingen“. Der Verwaltung gab er den Auftrag, nachzufragen, wieso die OP-Sanierung zwei Jahre in Anspruch nehmen soll.

Bürgermeister Dietmar Zäpernick antwortete: „Man muss vorsichtig sein, die negative Stimmung weiter zu verbreiten.“ Stattdessen sollte man versuchen, „das Ganze als Startschuss zu sehen“. Zäpernick weiter: „Ich bin einer, der sagt, es hätte mehr sein können, aber immerhin.“ In der nächsten Sozialausschusssitzung des Rickenbacher Gemeinderates soll ein Schreiben an die Verantwortlichen der Spitäler-Führung formuliert werden.

Im Februar hatte der Kreistag eine Planungsvariante mit einer Investitionssumme von 12,6 Millionen Euro beschlossen, die einen Spitalbetrieb mit 120 Betten gewährleistet. Die Ertüchtigung der 120 Betten solle mit der Maßnahme erfolgen, dass die chirurgische Notfallversorgung nur am Standort Waldshut stattfindet.