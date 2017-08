Rickenbach Zu weit links gefahren: 89-Jährige Autofahrerin kracht in Rickenbach in den Gegenverkehr

Zu weit links gefahren: 89-Jährige Autofahrerin kracht in Rickenbach in den Gegenverkehr

Weil sie zu weit links gefahren ist, hat eine 89-jährige Autofahrerin einen entgegenkommenden Wagen touchiert. Sie wurde leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Rickenbach – Ein anderes Fahrzeug gestreift und sich dabei Verletzungen zugezogen: So erging es laut Mitteilung der Polizei einer 89 Jahre alten Frau in Rickenbach. Demnach ist sie am Mittwoch etwa zur Mittagszeit mit ihrem VW Golf etwas auf Abwege geraten als sie über die Einfahrt auf einen Parkplatz eines Einkaufsmarktes einbog. Sie fuhr mit ihrem Auto laut Polizei zu weit nach links und streifte einen entgegenkommenden Nissan. Während die 42 Jahre alte Autofahrerin des Nissan mit dem Schrecken davon kam, ansonsten aber unverletzt blieb, zog die sich 89-jährige Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen wurde verständigt, dessen Besatzung die Frau noch vor Ort verarzten konnte. An beiden Autos entstand bei dem Unfall erheblicher Sachschaden. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf jeweils rund 2500 Euro.