Rickenbach Zoff wegen Baugebiet im Gemeinderat Rickenbach

Wegen des Baugebietes "Im Schächle" in Bergalingen geraten Gemeinderat Hubertus Matt und Bürgermeister Dietmar Zäpernick verbal aneinander.

Rickenbach (psc) Zoff im Gemeinderat: Wegen des Baugebietes "Im Schächle" in Bergalingen gerieten Gemeinderat Hubertus Matt und Bürgermeister Dietmar Zäpernick verbal aneinander. Matt warf Zäpernick und der Verwaltung Untätigkeit vor. "Es geht nicht vorwärts", schimpfte er. Für die vier vorgesehenen Bauplätze gebe es Interessenten, aber nichts passiert, so Matt. "Es gibt viel Unmut", erklärte er. Worauf Zäpernick antwortete, man sei sehr wohl tätig, aber die Situation sei recht kompliziert. Tatsächlich sind einige Fragen nach wie vor ungeklärt. Unter anderem werfen die Oberflächenentwässerung, der Standort eines Strommastens und der Anschluss an den Abwasserkanal Probleme auf. Kommt hinzu, dass mit umliegenden Anwohnern bislang keine Einigung über Leitungsrechte auf deren Grundstücken erzielt werden konnte. Deshalb ist der Bebauungsplan noch nicht erstellt, hat der Gemeinderat noch keinen Beschluss fassen können und gibt es kein grünes Licht für Bauwillige. Eine Möglichkeit, die komplexe Lage zu entschärfen, besteht aus einer Reduzierung von vier auf drei Bauplätzen. Man gebe sich große Mühe, beteuerte Bürgermeister Zäpernick, "aber das alles braucht Zeit". Und außerdem: "Wir sitzen nicht den ganzen Tag tatenlos herum und drehen Däumchen", so Zäpernick.