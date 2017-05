vor 4 Stunden Peter Schütz Exklusiv Rickenbach Zahlenwirrwarr im Rickenbacher Gemeinderat

Das lief wohl etwas holprig: Die Vorstellung des Kindergartenbedarfsplans mündete für so manchen Anwesenden in einer Vorstellung von "nebulösen" Zahlen und Statistiken. Dass Kinder unter drei Jahren in Gruppen von Kindern ab drei Jahren aufgenommen werden können, machte die Übersicht auch nicht einfacher.