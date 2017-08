Rickenbach Wind fällte den Rickenbacher Unglücksbaum

Polizei legt erste Erkenntnisse zum Tod des 15-jährigen in Rickenbach vor. Mitcamper und Betreuer werden als Zeugen befragt.

Die Bäume, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Rickenbach (Kreis Waldshut) bei einem Sturm umstürzten und einen 15-Jährigen beim Campen im Wald töteten, einen 14-Jährigen schwer und zwei weitere Jugendliche leicht verletzten, fielen durch Windeinwirkung, nicht durch Blitzschlag. Dies teilte am Donnerstag die Polizeidirektion Freiburg nach Abschluss der kriminaltechnischen Maßnahmen am Unglücksort mit.

Derzeit laufen noch die Befragungen der überlebenden 13 bis 16 Jahre alten Mitglieder der ursprünglich 17-köpfigen Jugendgruppe sowie insbesondere ihrer vier 17 bis 29 Jahre alten Betreuer als Zeugen. Zum Gesundheitszustand des schwer verletzten Jugendlichen gebe es keine neuen Erkenntnisse, so die Polizei.