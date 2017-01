Rickenbach-Willaringen Willaringen: Musikverein hat das 100-Jährige im Blick

Der Musikverein Alpenblick Willaringen hielt in seiner Hauptversammlung nicht nur Rückschau auf 2016, sondern blickte bereits auf Jahr 2021. Dann feiern die Musiker das 100-jährige Bestehen des Vereins.

Auf ein Jahr mit zahlreichen Höhepunkten blickten die Mitglieder des Musikvereins Alpenblick Willaringen in ihrer Hauptversammlung zurück. Im Bereich der Jugendkapelle wird es eine Änderung geben, denn Dirigentin Isolde Goldmann wird den Taktstock abgeben. Der Vorstand um den Vorsitzenden Holger Albiez wurde weitgehend im Amt bestätigt, neu gewählt wurden Lina Waßmer, Bernd Vogt, Tatjana Käser und Katharina Bächle. Eingeleitet wurde der Abend von einem Bläserensemble des Vereins unter Leitung von Vizedirigent Markus Klein.

Drei Höhepunkte hatte es im vergangenen Jahr gegeben, berichtete der Vorsitzende Holger Albiez. Im Juni veranstaltete man gemeinsam mit der Feuerwehr das Dorffest und freute sich über „volles Haus“ an allen drei Tagen. Gemeinsam nahmen Aktivorchester und Jugendkapelle an der Nacht der Musik in Görwihl teil, die außergewöhnliche Auswahl der Stücke, unter anderem ein afrikanisches Stück mit Tanz und Sprechgesang, begeisterte das Publikum. Der Musikverein ist einer der wenigen Vereine, die die Ausbildung in eigener Regie stemmen. Im vergangenen Jahr legten zwölf Nachwuchsmusiker die Leistungsabzeichen in silber und bronze ab, drei weitere absolvierten vereinsinterne Prüfungen. Viel Beifall erhielten die Musiker bei ihrem Jahreskonzert. Auch das Konzert der Jugendkapelle und das traditionelle Weihnachtstheater fanden viel Anklang.

Im Bereich der Jugendkapelle wird es in diesem Jahr eine Änderung geben: Dirigentin Isolde Goldmann gilbt den Taktstock nach 20 Jahren ab. Holger Albiez ist zuversichtlich, im Kürze einen Nachfolger in den eigenen Reihen zu finden. Auch in diesem Jahr haben die Musiker wieder einen vollen Terminkalender. Am 1. April steht das Jahreskonzert des Aktivorchesters an, das Konzert der Jugendkapelle folgt im Oktober. Im September werden die Musiker bei einem Konzert in Offnadingen zu Gast sein, auch das Weihnachtstheater steht wieder an.

Aber auch über das Jahr 2017 hinaus laufen die Planungen, denn große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus: Im Jahr 2021 wird der Musikverein sein 100-jähriges Bestehen feiern. Die Vorbereitung beginnen bereits in diesem Jahr, es soll ein Festkomitee gegründet werden. Er hoffe, dass alle Musiker auch weiterhin mitziehen, sich einbringen und den Vorstand unterstützen werden, so Albiez. Dann könne man in eine ereignisreiche und spannende Zukunft blicken. Dirigent Hubert Ücker zeigte sich sehr zufrieden mit dem abgelaufenen Jahr. Sein Wunsch: Teilnahme der Musiker an Fortbildungen und ein noch besserer Probenbesuch, der allerdings schon bei beachtlichen 85 Prozent lag. Für die Gemeinde überbrachte Gemeinderat Ehrfried Mutter Grüße und versicherte den Musikverein der Unterstützung der Gemeinde.

Für 15-jähriger Mitgliedschaft wurden Rebekka Klein, Thomas Brandl und Claudia Gräfe ausgezeichnet.

Der Verein

Dem Musikverein Alpenklick Willaringen, gegründet 1921, gehören 92 Musiker an, davon 64 über 16 Jahre. Der Vorstand: Holger Albiez (Vositzender), Winfried Werner (stellvertrentender Vorsitzender), Julia Lütte (Schirftführerin), Martina Keller (Protokollbuchführerin), Barbara Brandl (Kassiererin), Tatjana Käser (2. Kassiererin, neu), Lina Waßmer (Jugendvertreterin, neu), Thomas Bächle (Beisitzer), Bernd Vogt (Beisitzer (neu), Katharina Bächle (Schriftführerin Jugendkapelle, neu).