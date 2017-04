Rickenbach Willaringen Feuerwehr als Türöffner

Die Kameraden der Rickenbacher Feuerwehr-Abteilung Willaringen mussten im vergangenen Berichtsjahr viermal gewaltsam Türen öffnen, die versehentlich verschlossen worden waren. Zudem mussten mehrere kleine Feuer gelöscht werden.

Willaringen (hjb) Beförderungen, Ehrungen und Tätigkeitsberichte prägten die Hauptversammlung der Feuerwehr Willaringen. Die Rickenbacher Abteilung hatte einige Einsätze im Berichtsjahr 2016/17 zu erledigen. Alleine vier gewaltsame Türöffnungen vermeldete Schriftführer Andreas Keller. Die älteren Bewohner und auch der verständigte Haus-Notdienst wussten sich nicht anders zu helfen, als die Feuerwehr zu rufen. In einem Fall kam die Hilfe in letzter Sekunde, weil auch noch Herzprobleme des Mieters mit im Spiel waren. Außerdem mussten kleinere Feuer gelöscht und ein Keller leer gepumpt werden. Eine gemeinsame Herbstübung mit allen Abteilungen stand ebenso an, wie eine Probe mit Bergalingen verbunden mit Rot-Kreuz-Kurs sowie eine Vorführung zusammen mit Görwihl, Herrischried und Rickenbach.

Weil Kameradschaft im Rickenbacher Verbund besonders betont wird, gab es einen Ausflug zusammen mit den Bergalinger Kameraden, der in einer Straußenwirtschaft endete. Dieses Jahr soll es eine gemeinsame Fahrt mit den Ehefrauen geben, denn ohne deren Mithilfe könnte kaum das Dorffest durchgeführt werden. Dieses wird 2017 am ersten Juliwochenende zusammen mit dem Musikverein ausgerichtet. "Wir brauchen das Fest zur Stärkung der Dorfgemeinschaft, aber auch zur Finanzierung unseres Vereinsbetriebes", sagte der Vertreter des Musikvereins Willaringen. Der Feuerwehr täten diese finanziellen Mittel aber auch gut.

Volker Matt, der für die Gemeinde Rickenbach sprach, betonte wie gut es bei den Willaringer funktioniere und wie sicher diese ihre Einsätze geleistet hätten. Der Rickenbacher Gesamtkommandant Tobias Ücker sieht dies ähnlich. Einsatzbereitschaft und Engagement seien da. Willaringens Abteilungskommandant Philipp Montsko zeigte sich sehr zufrieden mit der Mannschaft, aber auch mit der Unterstützung, die er in der kurzen Zeit seiner Amtszeit von allen bekommen habe. Gleichwohl gelte es Verbesserungen es in den Fokus zu nehmen und herbeizuführen. Befördert und zu Wehrmännern ernannt wurden Claudia Lais, Marc Mattei, Felix Ücker, Simon Ücker sowie Sascha Waßmer. Zum Brandmeister Tobias Ücker. Dienstjubiläen: Andreas Keller, Tobias Ücker, Christian Waßmer (zehn Jahre); Marcus Groß, Andreas Goldmann (15) und Hubert Ücker (25). Ehrung für besondere Verdienste: Wilfried Albietz und Helmut Arzner.

Die Feuerwehr Willaringen wurde 1949 gegründet. Sie hat 29 Aktive. Abteilungskommandant ist Philipp Montsko, Telefon 0171/605 33 20