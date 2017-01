Rickenbach Wehr steht vor großen Aufgaben

Neue Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit den First Respondern warten auf die Feuerwehr-Abteilung Rickenbach/Altenschwand.

Es habe sich gezeigt, dass es durch ein Ausdünnen der medizinischen Rettungsversorgung bei Notfällen eine Verschiebung im Einsatzablauf gebe, so Abteilungskommandant Karl Kaiser am Samstag anlässlich der Hauptversammlung. Dies erfordere im neuen Jahr gemeinsame Übungen. Denn inzwischen seien die Wehren oft vor den Rettungsdiensten an den Einsatzorten. In diesem Zusammenhang gab auch Tobias Ücker, Gesamtkommandant der Feuerwehr Rickenbach, zu bedenken, dass sich die Wehren insgesamt rüsten sollten mit Lehrgängen und Proben, um im Ernstfall rasche Hilfe leisten zu können.

Mit seinen engagierten Kameraden blickte Abteilungskommandant Kaiser auf 30 Einsätze im Jahr 2016 zurück. „Nach jedem Einsatz konnten wir auf eine erfolgreiche Arbeit zurückblicken, immer mit genügend Personal, das motiviert und gut ausgebildet ist“, sagte er. Neben Bränden (24 Prozent) waren dies unter anderem Verkehrsunfälle (zehn Prozent) sowie Schneebruch oder Sturm (vier Prozent). „Die Palette der Anforderungen an uns ist breit gefächert“, so Kaiser.

Proben, Übungen und Lehrgänge stehen regelmäßig auf dem Plan, damit im Notfall schnell geholfen werden kann. Im vergangenen Jahr waren dies 17 planmäßige Proben, drei Maschinistenproben und fünf außerordentliche Proben; dazu Weiterbildungen und Seminare, die den Teilnehmern viel Zeit und Engagement abverlangen, in Brand- und Atemschutz auch für die Jugendfeuerwehr. Alleine 100 Einsatzkräfte waren bei der Herbstübung der Feuerwehr Rickenbach bei der Firma Vogt Plastic im Einsatz.

„Sich dem Feuerwehrdienst zu stellen ist eine Lebenseinstellung“, sagt Schriftführer Georg Hollinger. Das machten die Kameraden aus tiefster Überzeugung. Geehrt für 40 Jahre Dienst wurden Wilhelm Siebold, Norbert Albiez und Manfred Käser. Patrick Allgaier wurde zum Löschmeister befördert, Marc Wagner zum Feuerwehrmann. „Es ist immer eine große Freude, dass die Mannschaft einen beachtlichen Einsatz zeigt – 40 Jahre Engagement und junge Leute, die sich engagieren und Präsenz zeigen sprechen für sich“, freute sich Kaiser.

Auch was die Ausstattung anbetrifft, wird es in den nächsten Jahren Neues geben; die Fahrzeugbeschaffung sei beantragt und der Antrag für das Gerätehaus sei aus finanziellen Gründen zwar verschoben, aber nicht aus der Welt. Dies bestätigte Bürgermeister-Stellvertreter Hubert Strittmatter.

Die Feuerwehren Rickenbach und Altenschwand fusionierten 2012. Rickenbach wurde 1924 gegründet, Altenschwand 1913. Zurzeit gehören der Feuerwehr 42 Mann an. Abteilungskommandant ist Karl Kaiser, Telefon 07765/966 06.