Rickenbach Vier Vereine freuen sich über Spenden der Sparkasse Hochrhein

Der Sportverein, der DRK-Ortsverein, der Förderverein Energiemuseum und der Förderkreis Burgruine Wieladingen haben von der Sparkasse Hochrhein eine Spende in Höhe von je 2524 Euro erhalten.

Rickenbach (psc) Vier Vereine der Gemeinde Rickenbach im Glück: Am Donnerstag erhielten der Sportverein, der Ortsverein vom Deutschen Roten Kreuz, der Förderverein Energiemuseum und der Förderkreis Burgruine Wieladingen eine Spende in Höhe von je 2524 Euro von Heinz Rombach, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hochrhein, überreicht. "Die Spende soll eine Anerkennung und ein Dankeschön sein", sagte Rombach anlässlich der kleinen Feierstunde in der Rickenbacher Sparkassen-Filiale.

Im Beisein von Martin Volz (Direktor Privatkunden) und Sparkassen-Regionalleiter Roland Vogt bezeichnete Rombach die Vereine als "der Kick in der Gesellschaft". Bürgermeister Dietmar Zäpernick erklärte, die Wahl der vier Vereine habe der Gemeinderat getroffen, danach seien die Vorschläge der Sparkasse Hochrhein unterbreitet worden. Voraussetzung für den Erhalt einer Spende ist der gemeinnützige Zweck eines Vereins. Insgesamt schüttete die Sparkasse dieses Jahr 10 099 Euro in Rickenbach aus. "Der Gemeinderat war sich dieses Jahr schnell einig, wer die Spenden erhalten soll", blickte Dietmar Zäpernick zurück. Und: "Eine Spende ist eine Motivationsspritze, weiter zu machen", so der Bürgermeister.

Martin Lauber, Vorsitzender des Sportvereins Rickenbach, kann sich vorstellen, die Spende in "ausgefallene Sportgeräte" zu investieren. Gottlieb Burkart, Kassierer vom Förderkreis Burgruine Wieladingen, sagte: "Wir haben immer Aufwand." Die letzte große Sanierung ist 30 Jahre her, "jetzt fängt wieder das eine und andere zu bröckeln". Deshalb werde die Spende voraussichtlich in Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen gesteckt, so Burkhart. Wolfgang Vogel, Vorsitzender vom Förderverein Energiemuseum, möchte die Spende "in die Ausstattung im Hinblick auf neue Medien verwenden". Schließlich das Deutsche Rote Kreuz Rickenbach: Dessen stellvertretender Vorsitzender Johannes Schneider sah Investitionsmöglichkeiten in der Bereitschaft, bei Meldeempfängern in der Dienstleitung sowie beim Jugendrotkreuz. Klar ist: "Die Spende wird nicht zur Finanzierung des 50-Jahr-Jubiläums verwendet", sagte Johannes Schneider.

An der Spendenübergabe nahmen außerdem teil: Andrea Maier, Kassiererin vom Sportverein Rickenbach, Ingrid Bär, Beirätin vom Förderkreis Burgruine Wieladingen, und Martina Lütte, Kassiererin vom Förderverein Energiemuseum Rickenbach.