Bergalingen, Wehr Verfolgungsfahrt durch Hotzenwald nach Ladendiebstahl

Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Die Polizei fahndet nach einem Ladendieb, der auf seiner Flucht mit dem Auto durch den Hotzenwald andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll. Der Ladendiebstahl ereignete sich am Dienstag gegen 15.40 Uhr in Wehr, anschließend flüchtete der Verdächtige mit einem grauen Peugeot mit VS-Kennzeichen. Bei der anschließenden Verfolgung des flüchtigen Fahrzeugs auf der L155/152 Richtung Bergalingen reagierte der Autofahrer nicht auf das deutliche Haltezeichen der Polizeibeamten und setzte seine Fahrt beschleunigt fort. Hierbei kam es zu mehreren gefährlichen Überholmanövern durch den Flüchtigen. Auf Höhe der Abzweigung Altenschwand fuhr der flüchtige Wagen dauerhaft auf dem linken Fahrstreifen, so dass ein entgegenkommendes Auto massiv bremsen und auf den Grünstreifen ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet geschädigte Autofahrerinnen und Autofahrer, insbesondere der oder die Fahrer/in des schwarzen Renault Twingo, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen unter 07761/934-0 zu melden.