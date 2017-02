Unfall mit Sommerreifen

Zu einem Verkehrsunfall auf schnellglatter Fahrbahn kam es am Sonntagabend gg. 17 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Rüttehof und Atdorf.

Laut Polizei rutschte ein mit Sommerreifen fahrender 19-jähriger Pkw-Lenker alleinbeteiligt in einer Linkskurve geradeaus und prallte im weiteren Verlauf gegen eine Verkehrswarntafel. Erst in der angrenzenden Wiese kam der Wagen zum Stillstand, so der Polizeibericht. Verletzt wurde niemand. Die Polizei rät dringend, den Witterungsverhältnissen angemessen weiterhin mit Winterreifen zu fahren.