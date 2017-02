Überholmanöver führt zu Unfall

Unachtsamkeit führte laut Polizei am Dienstag gegen 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 155 zwischen Bergalingen und Wehr.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Mit seinem Renault Scenic befuhr ein 89 Jahre alter Mann die Strecke in Richtung Wehr, vor im fuhr ein Linienbus, so der Polizeibericht. Der Bus beabsichtigte nach links auf die Gemeindestraße nach Jungholz abzubiegen. Der Renaultfahrer deutete das Abbremsen laut Polizei offenbar falsch und wollte den Bus überholen. Hierbei streifte er mit seiner rechten Fahrzeugseite den Bus im vorderen linken Bereich. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 6000 Euro. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei mit.