Willaringen Theatergruppe des MV Alpenblick übt für ein neues Stück

Das Lustspiel "Mord im Hühnerstall" wird am 26. Dezember in der Gemeindehalle aufgeführt. Viel Vorbereitungsarbeit liegt hinter Regisseur Wilfried Werner und den Darstellern Peter und Cordula Zimmermann. Die drei haben insgesamt fast 100 Jahre Bühnenerfahrung

Mit viel Herzblut arbeitet derzeit die Theatergruppe des MV Alpenblick Willaringen für die Aufführung eines neuen Bühnenstücks am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Gemeindehalle Willaringen. In Szene gesetzt wird ab 19.30 Uhr der von Regina Rösch geschriebene Schwank „Mord im Hühnerstall“ – erst zum zweiten Mal mit der selbstgezimmerten Hofkulisse vor einem großflächig gemalten Landschaftsbild.

Zum Ende der besonders früh begonnenen Probenarbeit sind sich alle Akteure einig, dass Theaterregisseur Wilfried Werner dies Jahr ein besonders heiteres, bei den Proben immer wieder zum Lachen animierendes Theaterstück ausgewählt hat. Für den Theaterleiter und seine zwei langjährigsten Darsteller Peter und Cordula Zimmermann ist es zudem erfreulich, dass ein sehr gut zusammenarbeitendes Bühnenteam für das Publikum am Werk ist.

Die drei wissen, von was sie reden, denn zusammen repräsentieren die Laienspielfans eine rund 100-jährige Bühnenerfahrung. Mit nur ganz wenigen Unterbrechungen haben alle drei in jedem Jahre einen großen Teil der Vorweihnachtszeit für die Vorbereitung eines stimmungsvollen Theaterabends geopfert. Bei Wilfried Werner beginnen die Vorbereitungen schon gleich nach Beendigung des letzten Theaterprojektes.

„Die Weichen für ein neues Stück und für die Entscheidung, wieder dabei zu sein, fällt immer schon im Dezember jeden Jahres“, berichtet er. Über Jahrzehnte war er selbst oft der Hauptdarsteller des Alpenblick-Theaters – inzwischen ist er aber aus der Rolle des umsichtigen, die Stücke sorgfältig aussuchenden, Regisseurs nicht mehr wegzudenken.

Daheim verfügt er über ein Archiv mit Unterlagen zu den vielen Stücken der sehr langen Willaringer Theatertradition. So kommt es auch nicht vor, dass den Besuchern aus Versehen ein irgendwann schon einmal gespieltes Stück erneut serviert wird.

Werner sichtet die Lustspiele, die von Verlagen angeboten werden, gründlich. Er prüft, ob die Handlung auch zu dem verfügbaren Mitspielerstamm passt und ob sie bekannten Wünschen des Weihnachtsheaterpublikums nicht entgegen steht. „Wir wissen ja, dass städtisches Ambiente vermittelnde Boulevardkomödien bei unserem Publikum nicht so gut ankommen“, unterstützt Cordula Zimmermann das Auswahlkonzept von Wilfried Werner. Der kommt auch mit seiner Führung der Proben im Team gut an. „Er lässt uns viel Freiheit bei der eigenen Rollengestaltung und bei Zweifeln ist er ein guter Ratgeber“, sagt Peter Zimmermann. Und seine Ehefrau Cordula fügt hinzu: „Bei den Proben strahlt er Gelassenheit aus und das ist für uns wie ein Ruhepol.“ Dies sei während der Erarbeitung der Stücke wichtig, weil Unsicherheiten über die Interpretation der Rolle ab und zu auftrete könnten. Auch eine gewisse Nervosität sei selbst bei erfahrenen Spielern öfters noch vorhanden. „Allen ist ja stets bewusst, dass sie mit ihrer Darstellung am Aufführungsabend vor einer breiten Öffentlichkeit bestehen müssen“, erinnert Cordula Zimmermann. Sie feiert im nächsten Jahr ihr 30. Bühnenjubiläum.

Die drei Veteranen der Theatergruppe sind froh, dass in Martina Lütte, Konrad Waßmer und Timo Häßle drei Darsteller aus Willaringen dabei sind, die nicht zum Aktivenkreis des Musikvereins gehören. „Sie sind inzwischen für uns eine große Bereicherung geworden“, betont Cordula Zimmermann.

Ein spezielles Lob gibt es vom Regisseur noch für die Frauen der Gruppe, die trotz ihrer privaten Belastungen insbesondere in der Vorweihnachtszeit mit vollem Einsatz das Projekt unterstützen. In diesem Jahr ist es von den jungen Akteuren Michaela Zimmermann, die trotz beruflich anstehender Prüfungsvorbereitung die Gruppe nicht im Stich lässt.

Schon am ersten Weihnachtsfeiertag müssen die Akteure alle Kräfte sammeln, um den anstrengenden zweiten Feiertag mit gleich zwei Aufführungen und Vorbereitungen ab den Morgenstunden durchstehen zu können.

Mit von der Partie beim neuen Stück sind vom Musikverein noch die Darsteller Norbert Lütte und Thorsten Gräfe sowie Bettina Urich, die ab und zu mal in ein Rickenbacher Theaterprojekt einsteigt. Die Souffleurarbeit leisten die Cousinen Hanna und Julia Lütte.

Hinter der Aufführungen des Dreiakters rund um einen Junggesellen in den besten Jahren und um eine im Hühnerstall aufgefundene Leiche stehen noch weitere Helfer, wie die Bühnenbauer und die Aufführungstechniker.



Montag, 26. Dezember: 14 Uhr öffentliche Hauptprobe in der Gemeindehalle; 19.30 Uhr Abendvorstellung, Einlass ab 18.30 Uhr.