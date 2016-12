Rickenbach Theatergruppe des MV Alpenblick überzeugt mit Kriminalkomödie

Das neueste Stück "Mord im Hühnerstall" begeistert das Publikum mit einer rasanten und witzigen Handlung rund um den Willaringer Finanzbeamten Alfons Zipperich – der plötzlich erschlagen im Hühnerstall aufgefunden wird

Rickenbach – Willaringen ist in Aufruhr: Der Finanzbeamte Alfons Zipperich wurde im Hühnerstall seiner Schwester Lisbeth erschlagen. Glücklicherweise nur im Theaterstück "Mord im Hühnerstall" des Musikvereins Alpenblick, der am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder in die Gemeindehalle lud. Ein heilloses Durcheinander boten die Akteure ihrem Publikum.

Alfons Zipperich, gespielt von Peter Zimmermann, ist das fleischgewordene Klischee eines Finanzbeamten. Arbeit überlässt er gerne anderen. Viel lieber beschäftigt er sich mit der eigenen Steuerhinterziehung und mit den attraktiven weiblichen Feriengästen seiner Schwester Lisbeth (Martina Lütte). Alfons und sein bester Freund Karl-Josef Fröhlich (Konrad Waßmer) geben sich alle Mühe, mit der reizenden Sabine Saftig (Michaela Zimmermann) und der charmanten Agathe Sauer (Bettina Urich) anzubandeln. Dass die beiden es nur auf die Geldkassette abgesehen haben, die Alfons im Hühnerstall versteckt hat, kapieren die beiden verliebten Gockel nicht – Männer halt.

Lisbeth und Karl-Josefs Schwester Sophie (Cordula Zimmermann) durchschauen zwar das Spiel der beiden verführerischen Vollblutweiber, stellen sich aber nicht wirklich geschickt dabei an, ihre Brüder vor den Waffen der zwei Frauen zu beschützen. Die stehen aber längst unter polizeilicher Beobachtung von Kriminalkommissar Horst Derrik (Timo Häßle) und seines Kollegen Harry Kleiner (Thorsten Gräfe). Zu oft hat vor allem Agathe ihre verstorbenen Ehemänner beerbt, als dass dies noch Zufall sein könnte. Und so kommt es, wie es kommen muss. In einer Nacht, in der Alfons und Karl-Josef sich heftig an Sabine und Agathe ranschmeißen, überschlagen sich die Ereignisse.

Alkohol, Hormone und Gier führen die Regie und am Ende liegt Alfons tot im Hühnerstall – erschlagen. Wer dem Finanzbeamten das Licht ausknipste, weiß wahrscheinlich nur Hofhahn Otto, aber der krakelt höchstens markerschütternd, anstatt Derrik, Kleiner und den Dorfbullen Leo Schnapper (Norbert Lütte) auf die richtige Spur zu bringen. Im dritten Akt des Stücks nahm die Handlung richtig Fahrt auf. Derrik und Kleiner wittern zwar ein Verbrechen, doch ihnen fehlt das Mordopfer, das zu der vorhandenen Blutspur passt. Lisbeth, Sophie, Karl-Josef, Sabine und Agathe versuchen verzweifelt, den toten Alfons verschwinden zu lassen. Schließlich gilt: wo keine Leiche, da kein Mord. Es geht wild durcheinander, bis sich am Ende herausstellt, dass Alfons gar nicht tot ist, sondern nur bewusstlos war und seine Spielchen mit allen Beteiligten getrieben hat.

Holger Albiez, Vorsitzender des Musikvereins Alpenblick freute sich, dass die Aufführungen des Vereins jedes Jahr auf so großes Interesse stoßen. Albiez lobte das Ensemble, das seit Oktober an dem Stück gearbeitet habe, im November hätten sich die Akteure jede Woche dreimal zum Proben getroffen.