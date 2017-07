Rickenbach Tennisclub Rickenbach ist schuldenfrei

Bei den Teilneuwahlen wurde die Vorsitzende Beate Müller-Bennett beim Tennisclub Rickenbach einstimmig wiedergewählt.

Rickenbach (hak) Der Tennisclub Rickenbach ist nun schuldenfrei. Bei den Teilneuwahlen wurde die Vorsitzende Beate Müller-Bennett einstimmig wiedergewählt. Da die bisherige Schriftführerin Elisabeth Mutter sich nicht mehr zur Wahl stellte, wählten die Mitglieder in Abwesenheit Ulrike Lauber-Hog. Nicht gefunden wurde wie in Vorjahren ein Sportwart.

Die Vorsitzende Beate Müller-Bennett berichtete im Gasthaus Drei Könige in Willaringen über rege Aktivitäten. So wurde neben dem Sport auch der Außenzaun teilweise erneuert, ein Wasserrohrbruch behoben und Tennisplatz und Clubhaus wieder instandgesetzt. Müller-Bennett bedankte sich bei den Vorstandsmitgliedern: "Ohne eure Hilfe wäre viel Arbeit nicht möglich gewesen." Ebenso lobte sie die hervorragende Jugendarbeit. Durch die Werbung wurden wieder viele Kinder und Jugendliche angesprochen.

Jugendwartin Isabell Vogt freute sich über die zahlreichen jungen Vereinsmitglieder und die große Altersspanne. Sie bedauerte jedoch, dass im Winter einige nicht trainieren. Vogt wünscht sich, dass das ganze Jahr trainiert wird, “ein Musikinstrument spielt man auch nicht ein halbes Jahr“. Die zwei Jungen-Mannschaften spielen in Spielgemeinschaft mit Görwihl, “die Mädels haben leider keine Mannschaft“. Weggefallen sind einige Trainer, konnten jedoch erstmals durch eigene Clubmitglieder ersetzt werden. Einen Strich durch die Rechnung machte das Wetter dem Tennisclub – die Clubmeisterschaft konnte wetterbedingt nicht durchgeführt werden. Auch die Jugend hat ihren Beitrag für die Jugendkasse geleistet. Plätzchen wurden gebacken und an den Walfisch verkauft sowie die gelben Säcke in der Gemeinde ausgetragen.

Bürgermeister Dietmar Zäpernick sprach dem Verein ein großes Kompliment aus: "Wenn ein Verein viele Kinder und Jugendliche im Training hat und die Kasse in Ordnung ist, dann stimmt's."

Im neuen Jahr soll neben dem Training und Spiel auch die Erneuerung des restlichen Zaunes in Angriff genommen werden. Auch sollen Rücklagen gebildet werden, wenn wieder Renovationen am Clubhaus oder Arbeiten am Platz notwendig werden.

