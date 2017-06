Rickenbach Tag der Feuerwehrwurst in Rickenbach

Weil die Jugendfeuerwehren Nachwuchssorgen haben, veranstaltet die Jugenfeuerwehr Rickenbach mit dem schmidts Markt einen Tag der Feuerwehrwurst.

Bei den Jugendfeuerwehren geht es um die Wurst. Denn sie stehen in enger Konkurrenz zu den Sport- und Musikvereinen. Diese erscheinen Jugendlichen häufig attraktiver. Dabei bieten die Feuerwehren jungen Menschen ein Umfeld, in dem sie wichtige Dinge fürs Leben, zum Beispiel Teamfähigkeit oder technisches Verständnis, erlernen und ihre soziale Kompetenz weiterentwickeln können. Und deshalb veranstaltet die Jugendfeuerwehr Rickenbach mit dem Schmidts Markt einen „Tag der Feuerwehrwurst“. Der eigentlich zwei Tage, nämlich gestern und heute, dauert. Aber Wurst drüber. Warum überhaupt Feuerwehrwurst? Weil die Jugendfeuerwehren Nachwuchssorgen haben. Und weil das niemandem Wurst sein kann, hat EDEKA Südwest gemeinsam mit dem regionalen Jugendfeuerwehrverband das Feuerwehrwurst-Projekt gestartet. Das funktioniert ganz einfach: Wer eine Feuerwehrwurst erwirbt, tut Gutes sowohl für den eigenen Magen als auch für die Jugendfeuerwehr. Für jedes Kilogramm verkaufte Feuerwehrwurst spendet EDEKA 10 Cent an die regionalen Feuerwehrverbände. Die Erlöse setzen diese zur Stärkung der Jugendfeuerwehren ein. Die Feuerwehrwurst ist an der Bedientheke als XXL-Grillwurst in rot und weiß erhältlich, im Selbstbedienungsbereich als Rote Bockwurst. „Beide“, so berichten die Initiatoren der Aktion, „sind perfekt fürs Vereinsfest oder die nächste Grillparty mit Freunden geeignet“. Aber Obacht beim Grillen. Nicht dass beim Anfeuern die Flammen zu hoch schlagen und den Carport anzünden. Oder dem Grillmeister der Bart versengt wird. Es wäre doch eigenartig, wenn die Feuerwehr wegen der Feuerwehrwurst ausrücken müsste.saeckingen.redaktion@suedkurier.de