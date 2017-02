Rickenbach Ställfäscht lockt Hunderte Zuschauer in die Rickenbacher Ortsmitte

Das Oben Err Ställfäscht zum Narrenbaumstellen gilt als fasnächtlicher Höhepunkt in der Rickenbacher Ortsmittte. Zahlreiche Gruppen laufen mit dem Baum mit.

Rickenbach feierte am Samstag das große Oben Err Ställfäscht, zu dem die Hotze Hüüler und die Feuerwehrabteilung Altenschwand-Rickenbach eingeladen hatten. An dem Umzug durch die Ortsmitte nahmen zahlreiche Hästräger und Guggenmusiken aus der Region teil. Hunderte Zuschauer begleiteten das Spektakel, als der mächtige Narrenbaum im Ortszentrum aufgestellt wurde.

Die Urrinder, Dorfhäxe, Hooriwälder, Totebühlwölfe, Tüfel, Steinegghöfler, Lättguuger und Wälderwaggis – sie alle waren gekommen und begleiteten die rund 25 Meter lange, bunt geschmückte Fichte auf ihrem Weg durch Rickenbach. Mithilfe des großen gelben Krans, den Hubert Matt steuerte, wurde der Baum aufgestellt. Unter lautem Beifall der Guggis ließ Urs Vogel von den Hotze Hüüler folgenden Narrenspruch anschlagen: „Haushaltsplan 2017: Jugend blockiert, Rathaus saniert“. Damit beziehen sich die Rickenbacher Narren auf die Erweiterung der Räume im Feuerwehr-Gerätehaus für die Jugendfeuerwehr, die aber zugunsten anderer Projekte (wie der Sanierung des Rathauses) verschoben wurde.

Besondere Freude an diesem Tag hatten die vielen verkleideten Kinder, denn die Narren ließen für sie aus vollen Körben Gutzis regnen. So mancher Zuschauer wurde mit Konfetti eingeseift. Und dann gab es noch ordentlich was auf die Ohren: Kunstvoll geschminkt und mit den kühnsten Interpretationen verwandelten der MV Rickenbach und weitere 15 Gugge Formationen den Platz neben dem Verwaltungsgebäude der Schmidt’s Märkte in eine riesengroße Party. Im beheizten Festzelt verwöhnte die Feuerwehr die Gäste mit Gulaschsuppe und Bratwürsten. Noch bis tief in die Nacht hielt das Getöse in der Dorfmitte an, das die Fasnacht 2017 im Vorderen Hotzenwald einläutete.

Bildergalerie im Internet: