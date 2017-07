Hottingen Spektakulär: Kälblefest der Hotzenwälder Urrinder

Die Hotzenwälder Urrinder, ein Fasnachtsverein, sorgt mit spektakulären Spielen für ein spannendes Wochenende. Insgesamt messen sich zehn Gruppen an Spielen wie Big-Bag-Hüpfen, Wasserdarts, Hotzenwälder-Banküberfall und Kisten-Rennen.

Rickenbach – Das war eine Gaudi: Für ihr Kälblefest am Wochenende ließen sich die Hotzenwälder Urrinder ein Programm mit vielen Höhepunkten einfallen. Das zweitägige Fest des Fasnachtsvereins lockte zahlreiche Besucher auf das Areal vom Energiemuseum in Hottingen. Besonders viele junge Leute kamen am Samstagnachmittag, um am Gauditurnier teilzunehmen. Unter den Teilnehmern fanden sich befreundete Fasnachts-Cliquen und Azubi-Teams.

Insgesamt maßen sich zehn Gruppen an Spielen wie Big-Bag-Hüpfen, Wasserdarts, Hotzenwälder-Banküberfall und Kisten-Rennen. Den höchsten Bierkistenturm stapelten Heidi Sutter (Airobikteam) und Sascha Wasmer (Hotzenguggis) mit jeweils 24 Bierkisten. Allerdings wurde der 2016 aufgestellte Rekord mit 29 Kisten von Mike Huber, dem Vorsitzenden der Urrinder, nicht übertroffen. Jedenfalls freuten sich die drei geschicktesten Teams am Ende über schöne Essensgutscheine und Geschenkkörbe, zudem erhielten alle Gruppen eine Flasche Sekt.

Aber eigentlich stand bei allen Spielen der Spaß an erster Stelle: „und auch das Netzwerkeln“, sagte Marcus Berger von den befreundeten Hooriwäldern aus Herrischried. „Dies ist eine super Gelegenheit, um auch außerhalb der Fasnacht zusammen zu kommen“, erklärte er. Viele blieben bis es dunkel wurde, denn dann legte DJ Love im Festzelt auf. Eine spektakuläre Lichtshow und Hammer-Beats fetzten die Party. Die jungen Leute hatten jedenfalls ihren Spaß.

Der Sonntag stand unter dem Motto der Familien: Ein unterhaltsames Kinderprogramm mit Spielstationen, Ponyreiten, Kinderschminken und einer Hüpfburg erwartete die Kleinen. Derweil zauberten die fleißigen Helfer in der Vereinsküche leckere Menüs vom Grill für die Gäste. Für die musikalische Umrahmung sorgte das Duo Guet Druff: Mit Charme und gewitzten Texten bewiesen Bernhard Lauber und Christian Nier einmal mehr großes Bühnentalent und brachten die Menge zum Schunkeln. „Es könnten mehr Besucher sein, doch es sind alle wieder so gut gelaunt: Ja, wir können zufrieden sein“, nickte Vorsitzender Mike Huber. Sein Dank galt den vielen Helfern, sowie dem Förderverein des Energiemuseums, der Gemeinde und dem Schluchseewerk, die das Areal zur Verfügung gestellt hatten. „Wir blicken auf jeden Fall positiv in die kommende Saison“, dankte Huber.

Bildergalerie im Internet: