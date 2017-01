Rickenbach Sorge um Zustand der Gesundheitsversorgung

Harsche Kritik an den Verantwortlichen äußern Besucher der Informationsveranstaltung des Fördervereins Spital Bad Säckingen. die Sorge um eine gute Gesundheitsversorgung ist groß.

Besorgnis über den derzeitigen Zustand der Gesundheitsversorgnung im Landkreis und harsche Kritik an den Verantwortlichen äußerten die Besucher der Informationsveranstaltung des Fördervereins Spital Bad Säckingen am Mittwoch in Bergalingen. Das Spital Bad Säckingen muss als Haus der Grund- und Regelversorgung erhalten bleiben, da war man sich einig.

„Wir wollen keine schlechte Stimmung machen, sondern die reale Situation des Krankenhauses darstellen“, sagte Beatrix Köster, Vorsitzende des Fördervereins. Gemeinsam mit Jürgen Stadler, ehemals Leiter der Chirurgie im Spital Bad Säckingen, stellte sie die Fakten dar. Einst ein Krankenhaus der Grund-und Regelversorgung mit den Abteilungen Innere Medizin, Chirurgie, Anästhesie und Notfallversorgung rund um die Uhr ist das Spital Bad Säckingen nurmehr ein Rumpfkrankenhaus ohne Chirurgie mit 60 Betten und eingeschränkter Notfallambulanz. Nur wer das Spital auf eigenen Füßen betreten könne, werde notfallmäßig behandelt, Liegendanfahrten müssten abgewiesen und nach Waldshut geschickt werden, so Stadler. Das Waldshuter Krankenhaus sei dagegen völlig überlastet. Was für Wirkungen die Überlastung des Waldshuter Krankenhauses hat, zeigte er anhand des Beispiels eines an einer Magen-Darm-Erkrankung leidenden Patienten auf. Da eine Behandlung in Waldshut aufgrund der Überlastung erst in einigen Tagen möglich gewesen wäre, wurde er per Hubschrauber nach Freiburg geflogen und dort, nachdem sich die Probleme nicht als schwerwiegend erwiesen hatten, postwendend per Taxi wieder nach Hause geschickt.

In Sachen Bettenzahl liege das Land Baden-Württemberg mit 520 Betten pro 10 000 Einwohner bundesweit ohnehin schon an letzter Stelle, im Landkreis Waldshut sei die Situation noch prekärer, lediglich 266 Betten pro 100 000 Einwohner stünden zur Verfügung. Und noch eine Zahl: Bundesgesetzlich ist geregelt, dass jeder Bürger die Möglichkeit haben muss, das nächstgelegene Krankenhaus mit Grund- und Regelversorgnung innerhalb von 30 Minuten mit dem Auto zu erreichen.

Im Landkreis Waldshut steht rund einem Viertel der Einwohner diese Möglichkeit nicht mehr offen, seit das Spital Bad Säckingen kein Haus mit Grund- und Regelversorgung mehr ist. Wie könne dann aber ein Minister (Sozialminister Manfred Luchta) behaupten, ein Krankenhaus im Landkreis reiche aus? Auf diese Frage eines Bürgers fand niemand eine Antwort. Und noch ein weiteres Problem wurde aus den Reihen der Zuhörer angesprochen: Es fehle an einer funktionierenden Ost-West Verbindung. Wenn die Staustellen nicht beseitigt würden, benötige man auch kein zentrales Krankenhaus in Waldshut, hieß es.

„Haben die noch alle Tassen im Schrank?“, fragte ein weiterer Bürger in Hinblick auf den Kreistags, der beschlossen hatte, im Landkreis zwei Häuser mit Grund-und Regelversorgung aufrechtzuerhalten, dann aber der Verlegung Chirurgie nach Waldshut zugestimmt hatte mit der Folge, dass das Spital Bad Säckingen die Grund- und Regelversorgung nicht mehr gewährleisten kann. „Ich bezweifle, dass die Kreisräte das alles durchschauen“, fuhr der Bürger fort.

Was die Schließung der Operationssääle in Bad Säckingen wegen mangelnden Brandschutzes betrifft, erklärte Stadler, eine entsprechende Sanierung der nach wie vor betriebsbereiten Räumlichkeiten sei auch bei laufendem Betrieb möglich, was sich am Beispiel des Krankenhauses Waldshut gezeigt habe.

Auf Frage nach der Personalsituation beantwortete Stadler dahingehend, zahlreiche Mitarbeiter hätte das Spital verlassen, seien jedoch zur Rückkehr bereit, wenn sich die Situation ändere.

Klaus Denzinger, Mitglied des Kreistages, dankte dem Förderverein für sein Engagement für den Erhalt des Spitals Bad Säckingen. Er bemängelte die fehlende Solidarität der Politiker im Westkreis in Sachen Erhalt des Spitals Bad Säckingen und mahnte klare Positionen an. Man habe im Westkreis noch nicht erkannt, dass das Spital Bad Säckungen nicht das Krankenhaus für die Stadt, sondern für den gesamten Westkreis sei.

Der Förderverein plant in absehbarer Zeit Demonstrationen in Waldshut.