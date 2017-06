Rickenbach So war das Jugendturnier des FC Bergalingen

So war das Jugendturnier des FC Bergalingen

Das Jugendturnier des FC Bergalingen wurde erstmals auf dem Kunstrasen ausgetragen. 58 Mannschaften kämpften um Sieg und Tore

Bergalingen (kf) Bei der 27. Auflage fand das Jugendturnier des FC Bergalingen am Wochenende erstmals auf dem Kunstrasenplatz statt. Zwei Tage lang rollte der Ball und die Tore fielen am laufenden Band. Für die Macher war das ein gelungenes Wochenende zum 40. Geburtstag des Vereins.

„Im Jahr 2015 haben wir den Kunstrasenplatz gebaut, im vergangenen Jahr gab es noch ein paar Arbeiten zu erledigen. Deswegen gab es zwei Jahre kein Jugendturnier“, erklärt Ralf Kohlbrenner, der das Turnier mit Dominik Vogt organisierte. 58 Mannschaften in vier Altersklasse – G-, F-, E- und D-Jugend – tummelten sich am Samstag und Sonntag auf dem Sportplatz des FCB und kämpften um Punkte und Platzierungen. Das heißt, bei der G- und F-Jugend gibt es noch keine Platzierungen, hier soll es allein um den Spaß am Fußball gehen, das Abschneiden ist zweitrangig.

Weniger engagiert gehen die jüngsten Fußballer aber deswegen nicht zur Sache. Die Taktik ist in diesen Altersklassen simpel. Wo ist der Ball? Alle auf ihn. Jubeln können sie nach einem Tor schon beinahe wie die Großen, in Sachen Regelwerk sind Mädchen und Jungs der G-Jugend noch nicht unbedingt ganz sattelfest.

Die meisten Schiedsrichter stellte der FC Bergalingen selbst und zwar aus den eigenen Jugendteams. Aus der D-, C- und B-Jugend des FCB kamen die Unparteiischen. „Das ist gut für sie, da lernen sie mal, dass es ein Schiedsrichter nicht leicht hat“, erklärt Ralf Kohlbrenner den Effekt dahinter. Die Jugend hatte auch das DRK-Rickenbach an diesem Wochenende im Einsatz. Das Jugendrotkreuz übernahm den Dienst beim Turnier und kümmerte sich gegebenenfalls um kleine Blessuren. Es war in vielen Bereichen ein echtes Jugendturnier.

Mindestens so engagiert wie die kleinen Kicker auf dem Platz, waren die Eltern am Spielfeldrand – besonders die Mütter. Da wurde angefeuert, was das Zeug hielt. Manchmal durfte nach dem Spiel gejubelt werden, manchmal mussten Tränen getrocknet werden. Und manchmal stürmte eine Mannschaft direkt nach einem Spiel die Hüpfburg, die aufgebaut war – Auslaufen mal ganz anders.

Bei der G- und F-Jugend gab es keine Platzierungen, die Ergebnisse der E- und D-Jugend standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest und werden nachgereicht.