Rickenbach Sexy

"Sexy" hat nun auch den Zugang in die Verwaltungsangelegenheiten geschafft. Was alles sexy oder was nicht sexy ist, lesen Sie im folgenden Bericht.

„Sexy“ wird in der Regel mit der äußeren Erscheinung und Attraktivität einer Person, deren Haltung oder Kleidung beziehungsweise Entkleidung in Verbindung gebracht. Jetzt hat „sexy“ den Zugang in Verwaltungsangelegenheiten geschafft. Als der Rickenbacher Gemeinderat sich am Dienstag mit der Erhöhung der Wassergebühr befasste, sagte Bürgermeister Zäpernick: „Ich weiß, Gebührenerhöhungen sind alles andere als sexy, aber wir müssen auch überleben.“ Mit „überleben“ meinte er, dass die Gemeinde seit langem im Schnitt 40 000 Euro pro Jahr auf den Wasserbetrieb draufgelegt hat. Was eben nicht sexy ist, weshalb die Verbraucher künftig tiefer ins Portemonnaie greifen müssen, was natürlich auch nicht sexy ist. Wenn wir schon dabei sind: Es gibt noch anderes im kommunalpolitischen Bereich, das nicht sexy ist. Zum Beispiel, wenn eine Gemeinderatssitzung abgebrochen wird, bevor sie angefangen hat, weil deren Bekanntgabe im Vorfeld vergessen worden ist. Gar nicht sexy ist die Sperrung der Albtalstraße, und sind Windräder auf waldigen Hügeln. Sexy ist auch nicht, was zurzeit mit dem Bad Säckinger Spital passiert. Bei allem, was nicht sexy ist: Gibt es etwas im Kommunalpolitischen, das sexy ist? Langes Grübeln, kurze Antwort: Nicht viel. Außer die Proteste gegen die Sperrung der Albtalstraße und gegen das, was zurzeit mit dem Bad Säckinger Spital passiert. Es gibt Sachen, die man sich nicht gefallen lassen muss.

saeckingen.redaktion@suedkurier.de