Rickenbach Seltene Krötenart kehrt nach Rickenbach zurück

Die Rote Liste Baden-Württemberg führt sie als "stark gefährdet": Die Geburtshelferkröte. Doch Exemplare der Art wurden nun im Wieladinger Steinbruch gefunden. Ralf Engel, Naturschutzwart vom Schwarzwaldverein spricht von "einer kleine Sensation".

Bergalingen – Die Rote Liste Baden-Württemberg führt sie als "stark gefährdet" und in der Kulturlandschaft des Hotzenwaldes gilt sie als vorm Aussterben bedroht. Nur noch isoliert kommt sie im Wieladinger Steinbruch vor: Die Sprache ist von der Geburtshelferkröte, auch Glockenfrosch, oder im Volksmund "Guggemöhnli" genannt. Kürzlich war jedoch der glockenartige Ruf auch im Bergalinger Kirchsteig zu hören. "Eine kleine Sensation", meint Ralf Engel, Naturschutzwart vom Schwarzwaldverein Vorderer Hotzenwald. Er möchte nun mit einigen Helfern die neuen Lebensräume fürs Guggemöhnli erhalten und erweitern, und hat in der EnBW einen Förderer gefunden.

"Dieser Fund in Bergalingen ist deshalb so besonders, weil er zeigt, dass die Art aus ihrem isolierten Biotop beim Steinbruch der Firma Schleith weiter wandern konnte, und dass es noch unbekannte Vorkommen gibt", erklärt Ralf Engel. Derzeit zählen die Biologen im Wieladinger Steinbruch ein bis drei Rufer, das sind rund 15 erwachsene Tiere mit ungefähr 1000 Kaulquappen.

Nach dem Fund in Bergalingen hat sich Ralf Engel über den Schwarzwaldverein beim EnBW-Förderprojekt "Impulse für Vielfalt" beworben, dessen positiver Bescheid im August 2016 einging. Die Expertenbetreuung wurde durch Klemens Fritz vom Amphibien-Reptilien-Biotop-Schutz übernommen. Mit ihm wurde ein Aktionsplan entwickelt, anhand dessen die Lebensbedingungen fürs Guggemöhnli auf dem Hotzenwald verbessert werden sollen. Biologe Heinz Michael-Peter und Naturschutzwart Ralf Engel haben sich bereit erklärt, die Maßnahmen zu begleiten. Die Kosten belaufen sich auf knapp 4200 Euro, wovon die EnBW 90 Prozent übernommen hat, der Rest wurde privat gespendet.

Ein Teil des Plans konnte bereits auf dem Goldbachhof von Biobauer Fritz Huber in Bergalingen umgesetzt werden. Dazu wurden ein Betontrog als Laichgewässer, ein Stein-Sand-Hang und ein hausnaher Sandbereich angelegt. Um auch die Ansiedlung am oberen Eingang des Murgtals zu ermöglichen (in rund zwei Kilometer Entfernung vom Steinbruch) steht in 2017 eine weitere Aktion in Hottingen an. Hier hat sich Elmar Werner mit seinem Grundstück bereit erklärt, mitzuwirken.

Bald schon werden am Wieladinger Steinbruch und am Goldbachhof spezielle Info-Tafeln auf das besondere Artenvorkommen hinweisen. "Wir hoffen, dass sich die Geburtshelferkröte in ihrem Bestand in unserer Region wieder erholt", erklärt Ralf Engel. Die Bevölkerung bittet er, sich zu melden, wenn jemand ein Guggemöhnli außerhalb der genannten Orte rufen hört, damit ihre Ansiedlung dokumentiert werden kann.

Viele Namen für eine Kröte

Die Geburtshelferkröte hat viele Namen: Glockenfrosch, Fesslerkröte Glögglifrosch oder eben Guggemöhnli. Sie lebt auf sonnigen spärlich bewachsene Flächen, etwa in Lehmgruben oder Steinbrüchen und benötigt Versteckmöglichkeiten wie Trockenmauern oder Steinhaufen sowie einen tiefen Teich in der Nähe als Laichgewässer. Da solche Strukturen in immer seltener werden, nimmt der Bestand der Geburtshelferkröten ab. Ihren Namen erhielten die Tiere wegen ihrer ungewöhnlichen Brutpflege. Das Männchen trägt die Laichschnüre rund zwei Wochen mit sich herum bis die Jungen schlüpfen. Glockenfrosch wird das Tier genannt, weil seine Rufe hell wie ein Glasglöckchen klingen. Kontakt zum Naturschutzwart Dr. Ralf Engel: Telefon 07765/967 08 (mit Anrufbeantworter).