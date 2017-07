Rickenbach Seit 50 Jahren im Dienst der Menschen: DRK Rickenbach feiert Jubiläum

Am 1. Juli 1967 in wurde in Hottingen der DRK-Ortsverein Rickenbach gegründet. 2017 feiert der Ortsverein sein 50-jähriges Bestehen. Was der Verein vorhat und was er in fünf Jahrzehnten alles auf die Beine gestellt hat, erfahren Sie hier.

Rickenbach – Der Ortsverein Rickenbach des Deutschen Roten Kreuzes besteht seit 50 Jahren. Der runde Geburtstag wird am Samstag, 22. Juli, ausgiebig gefeiert – mit einem Festakt sowie einer Oldtimer-Ralley, Tanzvorführungen, Schauübung und Unterhaltungsprogramm. „Es ist angebracht, einen solchen Anlass in den Mittelpunkt einer Veranstaltung und des Nachdenkens zu stellen“, erklärt dazu Bürgermeister Dietmar Zäpernick, auch Vorsitzender des DRK Rickenbach. Die Gesellschaft stehe am Ende der Epoche einer Verteilungsgesellschaft, jetzt gehe es darum, in allen Bereichen zu einer Verantwortungsgesellschaft zu werden. Zäpernick weiter: „Genau diesen Anspruch und Zielsetzung erfüllen die Frauen, Männer und Jugendlichen des DRK Rickenbach schon seit Beginn ihrer Gründung.“ Das Aufgabenspektrum habe sich in fünf Jahrzehnten zwar geändert, aber: „Der Verein war diesen neuen Anforderungen stets gewachsen.“ Besonders freue ihn, dass „die Weitsicht der früheren Verantwortlichen dieses Jubiläum möglich gemacht hat“.

Zum 50. Geburtstag erscheint eine Festschrift. Dafür zeichnet Johannes Schneider, stellvertretender Vorsitzender des DRK Rickenbach, verantwortlich. Schneider ist das Kunststück gelungen, 50 ereignisreiche Jahre mit Beiträgen von Fridolin Thoma, Georg Keller und anderen lesenswert zu Papier zu bringen – keine leichte Aufgabe, sind doch im Laufe der Zeit die Ausbildungsanforderungen und Einsätze der ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen stark gestiegen, auch haben sich die Aufgabengebiete erweitert.

Über die Anfänge des DRK Rickenbach ist so viel bekannt: In den 1960er Jahren, als die Stollen und Speicherbecken der Schluchseewerk AG im Hotzenwald gebaut wurden, gab es einige schwere Unfälle. „Es gab damals auf dem Hotzenwald keine Einrichtung, die Erste Hilfe leisten konnte“, blickt Johannes Schneider zurück. So kam es schon vor der Gründung des DRK-Ortsvereines zu Erste-Hilfe-Kursen in Rickenbach durch Ausbilder aus Säckingen und Öflingen. Den eigentlichen Anstoß zur Gründung gab das in der Rotkreuz-Arbeit erfahrene Ehepaar Pöhlmann aus Hottingen. Von Rosel Pöhlmann und Dr. Karl Gérard wurden die Bürgermeister des Kirchspiels und Pfarrer Alfons Kleiser für die Gründung eines DRK Ortsvereins gewonnen.

Die Gründungsversammlung erfolgte am 1. Juli 1967 in Hottingen. Dabei entstand der DRK Ortsverein Kirchspiel Rickenbach. Vorsitzender von 1967 bis 1985 war Bürgermeister Fridolin Thoma, ihm folgte 1985 Bürgermeister Georg Keller. Schatzmeister war von 1972 bis 2000 Fridolin Kohlbrenner, von 2000 bis 2001 Dietmar Reiss, ab 2001 ist Kurt Reiss für die Kasse zuständig. Zu den Einsatzfeldern des DRK Rickenbach gehört seit dessen Anfängen die Erste-Hilfe-Ausbildung, Krankentransport und Rettungsdienst sowie die Bereitschaft, Seniorenbetreuung und Sozialarbeit, Gymnastikgruppe und Tanzgruppe. Bereits seit 1968 gibt es das Jugendrotkreuz, seit 2002 die First Responder. 2001 zogen das Rote Kreuz und die Freiwillige Feuer in das gemeinsame Rettungszentrum im Schaffeld.

Auch auf einem anderen Gebiet hat sich das DRK Rickenbach hervorgetan: Seit 1968 führt es jährlich zwei Blutspendeaktionen durch, bei denen jeweils rund 180 Blutkonserven entgegengenommen werden. Hierbei sind alle Mitglieder der Bereitschaft inklusive des Jugendrotkreuzes gefordert. Bis zum Jahr 2007 kamen bei 81 Blutspendeterminen 14 962 Blutspenden zusammen, im Durchschnitt 185 Konserven. Am 17. November 2003 konnte der 13 333. Blutspender begrüßt werden – zugleich mit dem Rekordergebnis von 209 Konserven.

Das Fest