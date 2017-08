Rickenbach Schweres Unwetter: Jugendlicher stirbt im Zeltlager

Bei schweren Unwettern ist ein Jugendlicher bei Rickenbach getötet worden. Der Junge hatte in einem Jugendzeltlager übernachtet. Zwei umgestürzte Bäume hatten mehrere Zelte getroffen. Vier weitere Jugendliche wurden schwer verletzt.

Gegen 2 Uhr morgens, während des großen Unwetters im Landkreis-Waldshut im Bereich Rickenbach im Sennhofweg in der Nähe des dortigen Wanderparkplatzes, stürzten zwei große Bäume um und trafen mehrerer Zelte eines Jugendzeltlagers. Einer der Jugendlichen erlag seinen Verletzungen. Vier weitere Jungen wurden schwer verletzt, einer von ihnen lebensbedrohlich. Er wurde per Rettungshubschrauber nach Basel geflogen, die übrigen Verletzten wurden auf die umliegenden Krankenhäuser verteilt.

Die Jugendlichen gehörten zu einer 21-köpfigen Gruppe mit vier Betreuern. Wie viele von ihnen in dem mittlerweile geräumten Zeltlager übernachtet hatten, war zunächst unklar.



Zu der getöteten Person sowie den verletzten Personen und den Verletzungen können laut Polizei noch keine Auskünfte gegeben werden. Fest steht aber: Die übrigen Personen, die sich im Zeltlager aufgehalten haben, befinden sich zwischenzeitlich an einem sicheren Ort und werden dort betreut. Die Lage in Rickenbach ist angespannt, aber verhältnismäßig ruhig, so die Polizei. Die Einsatzkräfte können im abgesperrten Bereich ungehindert ihrer Arbeit nachgehen.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei waren und sind im Einsatz. Die Anfahrt gestaltete sich aufgrund von Sturmschäden auch in der Nacht allerdings schwierig. Insgesamt waren 130 Einsatzkräfte von DRK, Feuewehr und Krisenintervention im Einsatz. In der Gemeindehalle wurden 17 Personen betreut.

Laut Angaben der Polizei ist noch nicht gesichert, ob ein Blitzeinschlag oder der stattgefundene Sturm den Sturz der Bäume ausgelöst hat. "Die Klärung der genauen Unglücksursache übernehmen derzeit die Kriminaltechniker vor Ort", so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg.

Viele Anfragen hatten die Pressestelle seit den frühen Morgenstunden erreicht. Darunter auch zahlreiche Anfragen besorgter Eltern, deren Kinder sich ebenfalls in Zeltlagern aufhalten.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für das Gebiet am Mittwochmorgen die höchste Gewitterwarnstufe ausgerufen. Den Angaben zufolge stürzten in der Region viele Bäume um und beschädigten zum Teil parkende Autos. Häuser wurden durch herumfliegende Dachziegel beschädigt.