Rickenbach Schule und Arztpraxis haben in Rickenbach Priorität

Der Gemeinderat bespricht die Haushaltsplanung für 2017. Der Umbau an der Grundschule ist mit rund 1,16 Millionen Euro veranschlagt. 2,4 Millionen Euro will die Gemeinde auch in die Infrastruktur stecken.

Die Grundschule und die Arztpraxis im Rathaus sind die bestimmenden Projekte der Gemeinde Rickenbach für das kommende Jahr. „Schule und Ärzte stehen vorne dran, dann muss man sehen, was realisierbar ist“, sagte Bürgermeister Dietmar Zäpernick, der mit Rechnungsamtsleiter Martin Lauber am Dienstag dem Gemeinderat den Entwurf für den Haushaltsplan 2017 vorstellte.

Darin sticht insbesondere die geplanten Ausgaben für den Um- und Anbau der Schule mit 1,16 Millionen Euro hervor – wovon 450 000 Euro als Haushaltsrest aus dem laufenden Jahr übertragen werden. Knackig auch die Kosten für den Umbau des Rathaus-Obergeschosses in eine Arztpraxis mit Treppe und Aufzug im Innenbereich: Die für 2017 vorgesehene Baumaßnahme ist mit 600 000 Euro veranschlagt. 216 000 Euro können dafür als Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm kalkuliert werden. Allerdings muss die Gemeinde in eine Vorfinanzierung treten, da die Auszahlung des Zuschusses erst in 2018 möglich ist.

„Das hört sich nach viel an, aber wir haben hohe Investitionen“

Ebenfalls im Haushaltsplan aufgeführt sind ein Parkdeck für das Rathaus und die Ärztepraxis mit 35 Parkplätzen zu 370 000 Euro, wobei ein Zuschuss in Höhe von 176 000 Euro drin liegt. Die planmäßigen Kredittilgungen schlagen mit 152 500 Euro zu Buche. Zudem, so Martin Lauber, entstehen durch die Schaffung des Wohnbaugebietes „Im Schächle“ weitere Ausgaben, „die aber durch Grundstücksverkäufe im Jahr 2017 teilweise und in zukünftigen Haushaltsjahren gegenfinanziert sind“.

Insgesamt plant die Gemeinde Rickenbach Investitionen in die Infrastruktur in Höhe von 2,4 Millionen Euro. Möglich wird dies durch eine Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt und einem satten Griff in die Rücklage – also in das Sparschwein der Gemeinde – in Höhe von rund 900 000 Euro. Stand der Rücklage Ende 2016: 2,4 Millionen Euro. „Das hört sich nach viel an, aber wir haben hohe Investitionen“, stellte Kämmerer Lauber klar. Immerhin: Die geplante Rücklagenentnahme im Jahr 2016 in Höhe von 811 175 Euro wird wahrscheinlich nicht benötigt. Lauber prognostizierte für Ende 2017 eine Rücklage von zwischen 1,3 und 1,5 Millionen Euro.

Fragezeichen bei der Beschaffung eines Logistikfahrzeuges für die Abteilung Rickenbach-Altenschwand

Neben Schule und Rathaus soll auch in die Feuerwehr und in die Kindergärten investiert werden. Aus dem Anbau am Spritzenhaus im Hauptort wird nächstes Jahr zwar noch nichts werden. Der wird 312 000 Euro kosten. Zwar winkt ein Zuschuss in Höhe von 67 000 Euro, aber: „Wir sollten die Maßnahme nicht einstellen, da es die finanzielle Situation nicht zulässt“, so Bürgermeister Zäpernick. Stattdessen steht die Beschaffung eines Logistikfahrzeuges für die Abteilung Rickenbach-Altenschwand zumindest auf dem Papier. Kosten: 260 000 Euro. Abzüglich eines Zuschusses von 90 000 Euro wird die Gemeinde 170 000 Euro aus einem Haushaltsrest von 2016 aufbringen müssen. Dazu Dietmar Zäpernick: „Wir werden das Fahrzeug nicht beschaffen, wenn wir es nicht gefördert kriegen. Ende Februar 2017 werden wir es wissen.“ Ganz leer geht die Feuerwehr indes nicht aus.

Für nächstes Jahr beschlossen sind Ausgaben für ein Kleinlöschgerät, Digitalfunk, Beladung für die Abteilung Bergalingen. Weitere, für 2017 geplante Ausgaben sind unter anderem: Sanierung der Nordfassade an der Rickenbacher Turnhalle sowie Erneuerung der dortigen Beleuchtung (gesamt 24 000 Euro), Sanierung des Gehweges Hennematt (30 000 Euro), Sanierung des Sonnenweges (105 000 Euro), Sanierungsmaßnahmen an der Kläranlage Wickartsmühle (95 000 Euro) und die Erweiterung der Urnenwand im Friedhof (46 000 Euro).



Der Haushalt

Die Eckdaten des Haushaltes 2017: Verwaltungshaushalt 9 Millionen Euro, Vermögenshaushalt 2,45 Millionen Euro. Schuldenstand Ende 2017: 1,7 Millionen Euro. Geplante Rücklagenentnahme: 900 000 Euro. Voraussichtlicher Stand der Rücklage Ende 2017: 1,5 Millionen Euro. Die gesetzliche Mindestrücklage beträgt in Rickenbach 176 690 Euro. Die größten Einnahmen: Einkommenssteuer 2,2 Millionen Euro, Gewerbesteuer 931 000 Euro, Abwassergebühr 714 000 Euro, Wassergebühr 430 000 Euro.