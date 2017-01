Rickenbach Schulden sinken

Rickenbacher Gemeinderat beschließt Haushalt. Insgesamt plant die Gemeinde Investitionen in Höhe von 2,4 Millionen Euro.

Rickenbach (psc) Der Rickenbacher Gemeinderat hat am Dienstag den Haushalt für 2017 beschlossen – allerdings bei den Enthaltungen von Volker Matt, Ehrfried Mutter, Werner Schlachter und Matthias Vogt. Begründet wurde diese Haltung nur von Vogt und Mutter. Letzterer war mit dem Bau einer neuen Urnenwand im Rickenbacher Friedhof (45 000 Euro) nicht einverstanden, obwohl der Gemeinderat in der Vorberatung im Dezember dafür mehrheitlich grünes Licht gegeben hatte. Und Vogt fand die Kosten für die Arztpraxis im Rathaus und das Parkdeck als zu hoch. Er räumte zwar ein, dass er in der Dezember-Sitzung nicht dabei war, aber: "Das ist mir zu schnell gegangen." Bürgermeister Dietmar Zäpernick kommentierte das Abstimmungsergebnis so: "Ich finde es schade, dass es bei der wichtigsten Angelegenheit vier Enthaltungen gibt."

Die Eckdaten des Haushaltes 2017: Verwaltungshaushalt neun Millionen Euro, Vermögenshaushalt 2,45 Millionen Euro. Der Schuldenstand Ende 2017 soll gemäß Rechnungsamtsleiter Martin Lauber 1,7 Millionen Euro betragen. Zum Vergleich: 2008 lag sie noch bei 3,7 Millionen Euro. "Wir sind auf einem sehr guten Weg", fand Lauber. Durch den Verzicht auf Kreditaufnahmen in den vergangenen Jahren und ordentliche Tilgungen verringert sich die Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende 2017 auf 434 Euro. Der Rücklage soll in 2017 rund 943 000 Euro entnommen werden. Ende des Jahres wird sie 1,45 Millionen Euro enthalten. Die gesetzliche Mindestrücklage beträgt in Rickenbach 176 690 Euro.

Die größten Ausgaben: 1,16 Millionen Euro für den Um- und Anbau der Schule – wovon 450 000 Euro als Haushaltsrest aus 2016 übertragen werden. Rund eine Million Euro sind für den Umbau des Rathauses und den Bau des Parkdecks vorgesehen. Insgesamt plant die Gemeinde Rickenbach Investitionen in die Infrastruktur in Höhe von gut 2,4 Millionen Euro. Neben Schule und Rathaus soll auch in die Feuerwehr und in die Kindergärten investiert werden. Auch die Erschließung des Baugebietes "Im Schächle" steht auf dem Plan.