Das russisches Ensemble Ne­wa gastiert am Ostermontag in Rickenbach. Der Auftritt ist eine Premiere, denn seit den 90er Jahren gastierte kein professionelles Ensemble in der Rickenbacher Kirche. Der Kontakt kam durch das Ehepaar Reiss zustande, das die professionellen Musiker regelmößig in ihrer Ferienwohnung beherbergt.

Rickenbach – Seit den 1990er Jahren gab es im Rickenbacher Kirchenschiff kein Konzert mehr mit einem professionell tourenden Musikensemble. Dies lag auch am früheren Pfarrer Hans Moser, der den Kirchenraum bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht für Konzertveranstaltungen freigeben wollte. Doch dieser Kurs wurde von der Seelsorgeeinheit St. Wendelin unter Pfarrer Bernhard Stahlberger aufgegeben, was jetzt das Rickenbacher Ehepaar Kurt und Martha Reiss für einen Konzertabend am Ostermontag mit dem russischen Ensemble „Newa“ nutzte.

Normalerweise hat das Rentner-Ehepaar vom Widmen-Baugebiet mit Kulturprojekten eher wenig am Hut, es engagierte sich stattdessen stark für die DRK-Arbeit und auch für den Obst- und Gartenbauverein. Ihr Einsatz für ein Kirchenkonzert in Rickenbach hat aber einen einfachen Grund: „Die drei Newa-Musikanten sind seit zwei Jahren häufig in unserer Ferienwohnung zu Gast und da kam natürlich der Gedanke auf, unserem Musik liebenden Pfarrer Stahlberger den Konzertabend mit russischer Folklore in der Rickenbacher Kirche vorzuschlagen.“

Das Musikensemble nannte dann seine nächsten freien Termine und Pfarrer Stahlberger entschied sich nach einer Prüfung für die Freigabe der Kirche am Ostermontag. „Wir haben jetzt im Ort die Plakate aufgehängt und hoffen auf eine positive Resonanz“, berichtete Martha Reiss, die als Betreuerin der im Dachgeschoss eingerichteten Ferienwohnung die Musikanten aus St. Petersburg sehr schätzt. Und auch das Ensemble schätzt das Rickenbacher Domizil und bezeichnet es bereits als ihr Zuhause während der Tourneezeit im Dreiländereck.

„Sie mögen die Landschaft, die Ruhe und die saubere Luft auf dem Hotzenwald, und tanken hier wieder für die nächsten Auftritte neue Energien“, meint Kurt Reiss, der noch etwas Verbindendes zwischen Vermietern und Gästen nennen kann. „Wir waren ja auch schon mal bei einer Russlandrundreise in St. Petersburg und diese Stadt hat uns sehr gut gefallen“, erinnert sich Reiss.

Ein Teil des Newa-Repertoires ist dem Ehepaar Reiss bereits gut vertraut. „Sie halten bei uns viele Proben ab und im Sommer ist das gut zu hören – auf diese Weise erlebten wir im Garten schon mal ein zwei Stunden langes Konzert, ganz kostenlos“, berichtet Martha Reiss von schönen Momenten des Zusammenseins mit den russischen Musikern.

Am Ostermontag will das Trio ab 19.30 Uhr bei freiem Eintritt – nur eine Kollekte ist erwünscht – seine musikalische Vielseitigkeit unter Beweis stellen. Die aktuelle Newa-Formation besteht aus Olga Romanovskaja (Gesang und Klavier), Marina Tchernousova (Gesang) und Boris Kozin (Gesang und Geige). Ihr Programm heißt „Aus Russland mit der Liebe“, und dies soll die Weite des Landes, seine bewegte Geschichte und Sehnsüchte der russischen Seele vermitteln.

Ebenso wird seine Stärke im Glauben musikalisch porträtiert. Die russischen Musiker verstehen sich zudem als Botschafter ihrer Stadt St. Petersburg, die vor gut 300 Jahren quasi in eine zuvor öde Sumpflandschaft gebaut wurde. Zum Repertoire gehören auch Lieder aus dem Alltag von Menschen in Russland, der Ukraine und Georgien.

des Ensembles Newa findet am Ostermontag, 17. April um 19.30 Uhr in der Kirche in Rickenbach statt.