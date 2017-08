Rickenbach Rickenbacher Schule mit Graffiti beschmiert

Polizei stellt Personalien von sechs Jugendlichen fest, die zur Tatzeit auf dem Schulgelände Alkohol konsumierten.

Die Polizei ermittelt wegen Farbschmierereien an der Fassade des Gemeinschaftsschule Rickenbach. Unter Verdacht stehen sechs Jugendliche, die sich am Dienstag auf dem Schulgelände aufhielten. Am Dienstagabend war der Polizei mitgeteilt worden, dass sich an der Gemeinschaftsschule Hotzenwald mehrere Alkohol trinkende Jugendliche aufhalten würden, die möglicherweise die Schulwand mit Graffitis besprühen würden. Eine Streife traf vor Ort sechs Jugendliche an, die Alkohol konsumierten und feierten. Bei einer Nachschau konnten auf einer Schulwand mehrere Graffitis festgestellt werden, eines sogar mit dem Datum 29.08. Die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren gaben an, dass sie nichts mit den Farbschmierereien zu hätten. Kurz vor ihnen hätten sich bereits andere Jugendliche auf dem Schulgelände aufgehalten, welche bei ihrem Eintreffen die Örtlichkeit verlassen hätten. Bei den Jugendlichen konnten keine Sprayer-Utensilien festgestellt werden. Sie mussten den Alkohol wegschütten, ihren Müll wegräumen und dann das Schulgelände verlassen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.