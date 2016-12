Rickenbach Rickenbacher Internist und Hausarzt Dr. Rolf Joist geht in den Ruhestand

17 Jahre lang hatte Joist eine Praxis im Ortsteil Willaringen. Der 67-Jähriger nennt ein Studium der Afrikanistik als mögliches Ziel für den Ruhestand

Rickenbach – Der in der Rickenbacher Bevölkerung äußerst geschätzte und beliebte Internist und Hausarzt Dr. Rolf Joist geht in den wohlverdienten Ruhestand. Der Mediziner wurde am Mittwoch im Rathaus von Rickenbacher Bürgermeister Dietmar Zäpernick seitens der Gemeinde offiziell verabschiedet.

Rolf Joist wirkte 17 Jahre in seiner Praxis in Willaringen. Dietmar Zäpernick würdigte die enormen Verdienste des Arztes gerade im ländlichen Raum: “Sie hinterlassen mehr als ein weinendes Auge in der Bevölkerung. Beim Besuch von Geburtstagsjubilaren höre ich immer nur das Beste über Sie“, lobte Zäpernick das Engagement von Rolf Joist in der Hotzenwaldgemeinde. Joist habe mit seinem bewährten Praxisteam die Fahne in Rickenbach stets hochgehalten. Rolf Joist blickt zufrieden auf seine erfüllte Tätigkeit als Landarzt zurück: “Diese Arbeit als Landarzt war für mich die Krönung meiner bisherigen Tätigkeiten“, stellte Joist mit Zufriedenheit fest. Der 67-Jährige erinnert sich noch gut an die Übernahme der Praxis im Jahr 1999: “Für meinen Vorgänger war das noch ein richtiger Knochenjob“.

Nach seinem Start in Rickenbach habe er die Menschen als sehr freundlich und offen kennen gelernt, schildert Rolf Joist seine Eindrücke. Alle Menschen auf dem Wald seien irgendwie miteinander verbunden: “Als Arzt verfolgt man die Linie der Menschen oft vom Erwachsenen bis zum Tod“. Rolf Joist weiter: “Es kommt nun schon etwas Wehmut auf, aber ich kann positiv abschließen“. Noch nie in seiner medizinischen Laufbahn habe er länger praktiziert als in Rickenbach, erzählt Joist. Der Arzt lobte auch ausdrücklich die Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Praxisteam.

Auch die Kooperation mit dem Bürgermeister sei „super“ gewesen. Positiv bewerteten Joist und Zäpernick die Tatsache, das die bisherige Praxis nahezu nahtlos von den Allgemeinärzten Olaf Boettcher und Marc Höller bis zum Umzug in die neuen Räumlichkeiten im Rathaus weitergeführt wird: “Das ist für uns wie ein Sechser im Lotto“, so der Bürgermeister. Rolf Joist betonte, das er sich in Rickenbach wohl fühle und auch seinen Ruhestand in der Hotzenwaldgemeinde verbringen möchte.

Auf die Frage des Bürgermeisters nach seinen Zukunftsplänen antwortete Rolf Joist spontan und humorvoll: “Zunächst mache ich mal eine Entziehungskur vom Workaholic und muss auch noch mein Büro sortieren“. Er wolle seine Rente ohne Druck genießen und sich anderen Dingen zuwenden. Zuhause wartet als Hobby ein großer Garten auf den Ruheständler. Joist möchte sich auch mehr Zeit für den Besuch von Kulturveranstaltungen nehmen: “Einfach Lust am Leben haben“, bringt Rolf Joist seine Pläne auf den Punkt. Aber ganz ohne medizinische Tätigkeit möchte er nicht bleiben: “Ich hätte Lust, an zwei halben Tagen pro Woche in einer Einrichtung wie etwa der Mutter-Kind-Klinik zu arbeiten“. Als Verwirklichung eines Traumes und Herausforderung bezeichnet Rolf Joist ein mögliches Studium in Afrikanistik.

Zur Person

Dr. Rolf Joist wurde 1949 in Köln geboren. Nach seiner Hochschulzeit war er im Entwicklungsdienst tätig. Joist leitete als Arzt in Burkina Faso ein Gesundheitszentrum. Seine medizinische Laufbahn führte er in einer Modellklinik für Psychosomatik im Sauerland fort. Weitere Tätigkeiten führten ihn in die Intensiv- und Innere Abteilung einer Klinik in Unna und in eine Fachklinik für Rheumatologie in Sendenhorst. Nach seinem beruflichen Wirken im Rheumazentrum Bad Abbach und in der Nähe von Aschaffenburg war Dr. Rolf Joist zehn Jahre in der Bad Säckinger Rheumaklinik tätig, bevor er die Praxis in Rickenbach übernahm.