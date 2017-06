Rickenbach Rickenbach will mehr Überblick bei der Kindergartenplatz-Vergabe

Rickenbach will mehr Überblick bei der Kindergartenplatz-Vergabe

Nachdem eine Mutter für ihr Kind keinen freien Kiga-Platz mehr erhalten hat, will sich die Gemeinde nun einen Überblick über die Anmeldezahlen verschaffen. Der Ausschuss tagt zu diesem Thema noch im Juli.

Sichtlich besorgt zeigte sich der Gemeinderat am Dienstag über die Situation der Kindergartenplätze. Nachdem eine Mutter ihr Kind für September angemeldet hatte, konnte ihr im Nachhinein kein Platz mehr vergeben werden. Sie hatte sich daraufhin mit einem Brief an die Gemeinderäte gewandt.

Die Gemeinde wie auch die Räte möchten das in ihrer Broschüre beworbene Versprechen "jedes Kind erhält einen Kindergartenplatz" möglichst einhalten. Dabei habe die Gemeinde momentan keinen Überblick auf eingegangene Anmeldungen, noch auf freiwerdende Plätze, da keine zentrale Erfassung durchgeführt wird, wie Hauptamtsleiter Markus Wagner erklärte. Unklarheit herrsche auch über Wartelisten.

Es müsse endlich eine zentrale Erfassung aller Plätze eingerichtet werden, etwa im Rathaus, forderte Matthias Vogt (FW). Nur so könne zeitnah anhand aktueller Zahlen ein Bedarfsplan erstellt und Eltern rechtzeitig benachrichtigt werden, erklärte Vogt. Derzeit laufen die Anmeldungen über die Kindergärten.

Mehrere Ansprechpartner hatte deshalb Dietmar Zäpernick diese Woche abgeklappert. Am Montag noch führte er Gespräche mit den Kindergartenleiterinnen; es gelte "unbedingt dran zu bleiben", erklärte Zäpernick. In den nächsten Wochen werde er deshalb den sozialen Ausschuss zu dem Thema einberufen. Zäpernick wies jedoch darauf hin, dass erst im September die genauen Zahlen zu den Anmeldungen gesammelt vorliegen.

So lange dürfe nicht gewartet werden, fanden die Gemeinderäte. Die Zahlen sollten sofort erfasst werden, damit die Ausschusssitzung voranmachen könne, fand Andreas Vogt (CDU). Es gehe auch um die Vergabepraxis, erklärte er, die schon lange nicht mehr nach Örtlichkeit (wie unter Georg Keller) sondern nach Geburtsdatum erfolge.

Es müsse mit den aktuellen Zahlen kalkuliert werden und nicht erst mit Zahlen aus September, forderte auch Ehrfried Mutter (Grüne). Einig wurde man sich, dass der Ausschuss noch im Juli tagen werde. Schließlich liege allen an der Kinderfreundlichkeit der Gemeinde.