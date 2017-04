Rickenbach Rickenbach tut was für Bienen

Erste Platz für die Hotzenwaldgemeinde in bundesweitem Wettbewerb zur Schaffung neuer Blüchflächen.

Der Schwarzwaldverein Vorderer Hotzenwald und die Gemeinde Rickenbach sind beim bundesweiten Wettbewerb "Wir tun was für Bienen" in der Kategorie "Kommunale Flächen" mit einem ersten Preis ausgezeichnet worden. Die Jury, bestehend aus einem fünfköpfigen Expertenteam unter Leitung der Biologin und Mitgründerin der Stiftung für Mensch und Umwelt, Corinna Hölzer, bewertete die neu gestaltete Dorfmitte in Bergalingen sowie das Blumenbeet unter der alten Hainbuche in Rickenbach mit der höchstmöglichen Punktezahl. Der Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft von Daniela Schadt, Lebensgefährtin des Bundespräsidenten a. D. Joachim Gauck, und ist der Schaffung neuer bienenfreundlicher Flächen gewidmet, . "So wollen wir Gruppen in ganz Deutschland mobilisieren, etwas für die Biene zu tun", erklärt Wettbewerbssprecher Andreas Karmanski aus Berlin. Auf die Rickenbacher Planz-Helden warten nicht nur eine schöne Auszeichnung mit Urkunde, sondern auch Sach- und Geldpreise.