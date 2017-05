Rickenbach Rickenbach plant Breitbandanbindungen an Haushalte

Bis 2021 will der Kreis den Backbone-Punkt an Rickenbach anschließen. Dann geht es um die konkrete Anbindung an die Ortsteile und schließlich an die einzelnen Häuser und Firmen. Der Rathauschef hofft auf möglichst hohe Förderungen.

Rickenbach – Die Gemeinde Rickenbach bleibt in punkto schnelles Internet am Ball. Der Gemeinderat beauftragte in der Sitzung am Dienstag die Verwaltung, mit Max Arzner einen Vertrag über die Planung des Gemeindenetzes abzuschließen.

Der Landkreis Waldshut wird den Backbone, das Hauptverbindungsnetz, den Gemeinden mit je zwei abgestimmten Übergabepunkten zur Verfügung stellen. Dadurch legt der Landkreis durch die Backbone-Planung den Grundstein dafür, dass für die Städte und Gemeinden des Kreises die Grundlage geschaffen wird, über zukunftsgerichtete Breibanddienste verfügen zu können. Für die Gemeinde Rickenbach sind die Backbone-Punkte für das Jahr 2021 vorgesehen.

Max Arzner arbeitet eng zusammen mit Andreas Nauroth (Technische Verwaltung Zweckverband) und der Gemeinde Hohentengen, die aufgrund ihres vorhandenen Wissens die Federführung bei der Planung im Landkreis Waldshut übernommen haben. Laut Bürgermeister Dietmar Zäpernick besteht bereits ein Plan für die Verbindung der einzelnen Ortsteile.

"Jetzt geht es darum, eine Planung bis zu jedem Hausanschluss zu erstellen", so Zäpernick am Dienstag. Das lokale Glasfasernetz soll die Verbindung zwischen dem vom Landkreis Waldshut erstellten Backbone und den einzelnen Häusern ermöglichen. Am Ende des Auftrags soll ein Netz für beide Gemeinden Rickenbach und Herrischried vorliegen. Dazu sollen je Wohnung zwei und je Geschäft oder Firma vier Glasfasern zugeführt werden.

Die Gemeinde Rickenbach hat laut Zäpernick 1128 Häuser. Die Kosten für das Projekt bezifferte er mit "zwischen sechs bis acht Millionen Euro". Zäpernick weiter: "Da hoffen wir auf hohe Förderung, dass es machbar wird."

Die Planung beinhaltet folgende Punkte: Planung der Zentralen in Rickenbach und Herrischried, Planung der Rohranlagen von den Zentralen (Übergabepunkte des Backbones) in die Ortsteile, Planung der Rohranlagen in den Hauptorten und Ortsteilen, Festlegung der Fasern pro Gebäude, Berücksichtigung von Reservefasern pro Quartier für zukünftige Erweiterungen sowie Bestimmung der notwendigen Kabelgröße zwischen Hauptorten und Ortsteilen.