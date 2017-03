Hotzenwald, Todtmoos Rickenbach knackt die 100 000er-Marke

Das Statistische Landesamt legt die Tourismus-Zahlen für 2016 vor: Rekordjahr für Rickenbach, Rückgang für Görwihl und Herrischried, Todtmoos erneut unter 200 000 Übernachtungen.

Die Gemeinde Rickenbach konnte 2016 gegenüber dem Vorjahr bei den Übernachtungen ein Plus von 1,6 Prozent und erstmals mehr als 100 000 Übernachtungen verbuchen. Todtmoos hingegen bleibt zum zweiten Mal hintereinander unter der Marke von 200 000 Übernachtungen. In Görwihl und Herrischried brachen die Übernachtungen 2016 um 13,9 beziehungsweise 8,5 Prozent ein. Diese Zahlen nennt das Statistische Landesamt. Sie fußen auf den Übernachtungsmeldungen der Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten.

Deutlich zugelegt beim Tourismus hat 2016 die Gemeinde Rickenbach. Trotz der Schließung des Hotels „Salpeterer“ stieg die Zahl der ankommenden Gäste leicht um 1,6 Prozent von 11 619 auf 11 811. Die Zahl der Übernachtungen kletterte sogar um 2,9 Prozent auf 100 016 an und ist damit erstmals sechsstellig. Die 481 Gästebetten in den jetzt noch acht Beherbergungsbetrieben in der Gemeinde Rickenbach sind zu 55,8 Prozent ausgelastet. Dies ist ein weitaus höherer Wert als in Görwihl mit 33,8 Prozent, in Herrischried mit 23 Prozent oder auch in Todtmoos mit 39,7 Prozent. Auch die durchschnittliche Aufenthaltsdauer pro Gast liegt in Rickenbach mit 8,5 Tagen etwa doppelt so hoch wie in Todtmoos mit 4,5 und in Görwihl mit 4,3 Tagen oder gar in Herrischried mit 3,8 Tagen.

Zehn Prozent weniger Ankünfte

In Herrischried brach vergangenes Jahr die Zahl der Ankünfte um 10,1 Prozent ein und beträgt jetzt nur noch 6460, die Zahl der Übernachtungen ging um 8,5 Prozent auf 24 308 zurück. Eine der Ursachen ist sicherlich die Schließung des Pensionsgasthofs „Waldheim“, durch die die Zahl der Übernachtungsbetriebe in der Gemeinde Herrischried von zehn auf neun und die Zahl der Betten von 342 auf 318 sank. Die bisherigen „Waldheim“-Gäste scheinen der Gemeinde verlorengegangen zu sein, denn in den übrigen Übernachtungsbetrieben blieben Aufenthaltsdauer mit durchschnittlich 3,8 Tagen und Auslastung mit 23,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert.

Deutlich negativ war die Entwicklung 2016 auch in Görwihl. Hier sank die Zahl der Ankünfte 2016 gegenüber dem Vorjahr von 4098 um 4,4 Prozent auf 3917, die Zahl der Übernachtungen ging sogar von 19 660 um satte 13,9 Prozent auf 16 919 zurück. Der große Rückgang bei den Übernachtungen hängt zusammen mit der von durchschnittlich 4,8 auf 4,3 verringerten Aufenthaltsdauer. In der Gemeinde Görwihl stieg 2016 die Zahl der Übernachtungsbetriebe mit mindestens zehn Betten von fünf auf sechs (155 Betten) an. Zusammen mit dem Rückgang bei Ankünften und Übernachtungen bewirkte dies einen signifikanten Rückgang der Auslastung von 40,5 auf 33,8 Prozent.

Kleines Plus in Todtmoos

43 902 Ankünfte verzeichneten 2016 die 32 Beherbergungsbetriebe in der Gemeinde Todtmoos – ein kleines Plus von 0,7 Prozent gegenüber dem Jahr zuvor. Die Zahl der Übernachtungen ging um 0,6 Prozent auf 197804 nach oben. Doch trotz des kleinen Zuwachses lag Todtmoos wie 2015 unter 200 000 Gästen, eine Marke, die seit 2005 stets deutlich übertroffen worden war. Todtmoos wies 2016 32 Übernachtungsbetriebe mit mindestens zehn Betten aus. Alle zusammen kamen sie auf 1466 Betten – 370 Betten weniger als 2010.

Im Landkreis Waldshut stieg die Zahl der Gästeankünfte um 4,4 Prozent auf 396.714 an. Diese Steigerung liegt über dem Landesdurchschnitt in Höhe von 3,0 Prozent. Die Zahl der Übernachtungen hingegen stieg um 1,9 Prozent auf 1,420 Millionen, geringer als die im übrigen Land, wo sie um 2,5 Prozent nach oben kletterte.