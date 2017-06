Rickenbach Rickenbach: Biker starten erneut Guinness-Rekordversuch

Mit quietschenden Reifen wollen die Biker bei ihrer Burnout-Party am 30. Juni und den 1. Juli den Sprung ins Guinness-Buch schaffen.

Aus Anlass der 20. Burnout-Party der Motorradfreunde Hotzenwald am 30. Juni und 1. Juli wird es auf dem Festgelände am alten Sportplatz in Bergalingen etwas ganz Pikantes geben. Ein neuer Weltrekord im größten simultanen Motorradburnout soll aufgestellt werden, wie der Motorradclub mitteilt.

Bereits im Jahr 2013 wurde auf der Suche nach neuen Ideen ein solcher Weltrekordversuch gestartet und für das Guinness-Buch der Rekorde beantragt. 214 Burner hätte es damals für den Burner gebraucht; allerdings kamen nur 170 zusammen. Das reichte nicht für einen Eintrag. Der derzeit aktuelle Rekord mit 300 Zweirädern wurde auf den Philippinen aufgestellt: "Dieses mal soll es kein Versuch sein; wir werden den bestehenden Rekord brechen", ist sich Johannes Dürr von den Motorradfreunden sicher.

Dazu braucht es jeden Biker, der diesen Spaß nicht verpassen will; egal ob jung oder alt, ob 50 ccm oder 2000 ccm. Der spektakuläre Weltrekordversuch findet am Samstagmittag auf der extra dafür hergerichteten und abgesperrten Zufahrtsstraße zum Festgelände statt.

Das Ganze wird von Mitgliedern der Motorradfreunde und dem Autocrossclub Schachen überwacht. Drohnen, feste Kameras und ein motorisierter Paragleiter werden den Event filmisch dokumentieren. Für die Einreichung der Unterlagen an Guinness Worldrecords werden zudem offizielle Zeugen benötigt. Hierzu konnte politische Prominenz gewonnen werden. Die Bürgermeister der drei Hotzenwaldgemeinden Rickenbach, Herrischried und Görwihl, Dietmar Zäpernick, Christof Berger und Carsten Quednow werden sich dieser verantwortungsvollen Aufgabe annehmen.

Ab Freitag Nachmittag können sich die Teilnehmer direkt am Kassenwagen auf dem Festgelände für den Weltrekordversuch anmelden. Das Ergebnis des Burnout wird anschließend im Festzelt bekannt gegeben.

Neben dem Weltrekordversuch wird es ein tolles Rahmenprogramm für die vielen Fans von heulenden Motoren und glänzendem Chrom geben. Im großen Festzelt gibt es am Freitagabend ein Wiedersehen mit der legendären Wehrer Rockband „Rangers“, die bereits 1995 beim zweiten Stollefäscht die Bühne auf dem Hotzenwald rockte. Musikalischer Top Act am Samstag ist die Liveband „F.U.C.K.“ deren Repertoire von Rammstein über Metallica bis zu den Onkelz reicht. Um Mitternacht führen drei Mädels ihren Table Dance Act auf der Theke im Zelt auf. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Es gibt Spezialitäten von einem zehn Meter langen Smokergrill; dem größten seiner Art in Süddeutschland. Das erste Motorradfäscht des Clubs fand übrigens 1994 statt.

Am Wochenende nach Christi Himmelfahrt stieg im „Stollen“ in Hottingen das erste „Stollefäscht“. Seit 1996 findet die weit über die Region hinaus bekannte Burnout-Party auf dem alten Sportplatz in Bergalingen statt. Nach Informationen von Johannes Dürr werden zur 20. Auflage des Bikerfestes rund 4000 Besucher aus Nah und Fern erwartet. Eine logistische Herausforderung für die rund 50 Helfer, die von Feuerwehr, DRK, Forstamt und Sicherheitsdienst unterstützt werden. Eine Woche Aufbau und Abbau wartet auf die Mitglieder der Motorradfreunde, die sich schon alle auf die ganz große Party unter Freunden freuen.

Motorradfreunde

Vorsitzender ist Christian Bartholome. Kontakt: Christian Bartholome, Giegelstraße 8, 79736 Rickenbach. Das Clubhaus befindet sich beim alten Sportplatz in Rickenbach-Hottingen beim Süßhof.

Weitere Infos im Internet: www.mfhot.de