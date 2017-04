Willaringen Rettungshubschrauber transportiert Frau ab

Fall von häuslicher Gewalt im Rickenbacher Ortsteil Willaringen hat Einsatz des Rettungshubschraubers zur Folge.

Ein Fall häuslicher Gewalt endete in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Willaringen mit dem Einsatz eines Rettungshubschraubers. Wie die Polizeidirektion Freiburg auf Anfrage unserer Zeitung erklärte, geriet kurz nach 1 Uhr morgens ein Paar in eine Auseinandersetzung. An deren Ende wurde der Rettungshubschrauber gerufen, der die beteiligte Frau in die Uni-Klinik Freiburg brachte. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei keine Angaben machen. Sie konnte auch nicht Informationen unserer Zeitung bestätigen, wonach gegen 2.30 Uhr ein stark am Kopf blutender Mann an mehreren Haustüren des Orts geklingelt haben und anschließend vom Notarzt versorgt worden sein soll. Anschließend sei der Rettungshubschrauber verständigt worden, der die Frau abgeholt habe.