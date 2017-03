Rickenbach Rathausumbau in Rickenbach auf der Zielgeraden

Die Arbeiten am Rathaus in Rickenbach gehen voran. Bürgermeister Dietmar Zäpernick hofft, dass die April-Sitzung des Gemeinderats bereits im neuen Sitzungssaal stattfinden könne.

Der Umbau des Rickenbacher Rathaus kommt voran. „Bis auf zwei Mitarbeiter ist jeder in seinem Büro, in dem er bleibt“, berichtet Bürgermeister Dietmar Zäpernick. Harald Eckert vom Rechnungsamt und Wassermeister Bernhard Albiez sind die letzten im Rathausteam, die sich auf neue Räume freuen dürfen. Albiez war bisher im Untergeschoss stationiert, doch nun wird auch er ebenerdig arbeiten können.

"Wir sind dann alle im gleichen Geschoss", sagt Zäpernick. Noch sind Bereiche im Rathaus eine Baustelle. "Wir müssen noch den Flur fertig machen und den Sitzungssaal", so Zäpernick, "aber ich gehe davon aus, dass wir die April-Sitzung im Rathaus abhalten werden." Der fast 80 Quadratmeter große Sitzungssaal – er wird auch für standesamtliche Trauungen genutzt – befindet sich im Untergeschoss. Er bietet 30 Zuhörern Platz und kann mit einer Trennwand unterteilt werden. Sollte wegen eines brisanten Themas mit mehr als 30 Zuhörern gerechnet werden, könnte der bisherige Sitzungssaal im Feuerwehrhaus ausnahmsweise benutzt werden. Im Rathauskeller müssen noch die Toiletten fertig gestellt werden, außerdem im Erdgeschoss die Behindertentoilette. Mit der Fertigstellung des Flurs im Erdgeschoss rechnet Architekt Martin Lauber bis Ende März. "Dann wäre dieser Bauabschnitt fertig", erklärt er. Baubeginn war im September letzten Jahres. Das Rathaus war während der Umbauphase stets für die Bürger geöffnet. Das soll auch so sein, wenn der nächste Kraftakt beginnt: Der Umbau des Obergeschosses in eine Arztpraxis. Dafür muss die Treppe weichen und wird ein Lift gebaut. Hinzu kommt im Außenbereich der Bau eines Parkdecks. „Dafür müssen wir noch die einzelnen Gewerke ausschreiben und beschließen“, informiert Bürgermeister Zäpernick. Steht fest, wer was zu welchem Preis machen wird, kommt auf die Verwaltungsmitarbeiter noch einmal eine Geduldsprobe zu.

Denn vor allem der Rückbau der Treppe ("Sie braucht zu viel Platz", Martin Lauber) wird geräuschvoll von sich gehen. "Wenn es gut läuft, können wir bis Weihnachten fertig sein", meint Lauber. Dann würde es auch planmäßig mit dem Umzug der Ärztegemeinschaft Boettcher & Höller von Willaringen ins Rathaus klappen.

Im Januar hatte der Gemeinderat sich auf einen Aufzug je zur Hälfte im Treppenhaus und außerhalb des Rathauses geeinigt. Der Lift wird das Unter-, das Erd- und das Obergeschoss miteinander verbinden.

Die Kosten

Das kostet der Rathausumbau: 220 000 Euro für den Aufzug mit neuer Treppe; 230 000 Euro für die Sanierung der Wohnungen im Obergeschoss; 150 000 Euro für die Arztpraxis – macht in der Summe 600 000 Euro (im Haushalt 2017 veranschlagt). Die Kosten für das Parkdeck sind mit 370 000 Euro (ebenso in 2017) veranschlagt. Das macht insgesamt rund eine Million Euro. Dafür sind Zuschüsse von bis zu 40 Prozent, also zwischen 350 000 und 400 000 Euro, möglich. Der Umbau der Verwaltung im Erd- und Untergeschoss ist bereits im Haushaltsplan 2016 mit 680 000 Euro veranschlagt worden. Rund die Hälfte davon ist verbaut worden, der Rest wird in das laufende Jahr übertragen.