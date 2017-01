Rickenbach Rathausumbau: Zweifel an den Berechnungen

Gemeinderat Werner Schlachter hat Zweifel an den angenommenen Kosten für den Rathaus-Umbau geäußert, Architekt Martin Lauber entkräftete diese jedoch.

Gemeinderat Werner Schlachter äußerte in der Sitzung Zweifel über die angenommenen Kosten für den Umbau des Rathauses und den Bau des Parkdecks. "Die Kosten werden bei weitem nicht reichen", sagte er, "wir müssen 300 000 Euro mehr in die Hand nehmen". Architekt Martin Lauber, der mit der Ausführung der Projekte beauftragt ist, entgegnete: "Ich habe detaillierte Berechnungen angestellt, das wird sich in dem Rahmen bewegen." Die Kosten des Rathausumbaus: 220 000 Euro für den Aufzug mit neuer Treppe; 230 000 Euro für die Sanierung der Wohnungen im Obergeschoss; 150 000 Euro für die Arztpraxis – macht in der Summe 600 000 Euro (im Haushalt 2017 veranschlagt). Die Kosten für das Parkdeck sind mit 370 000 Euro (im Haushalt 2017) veranschlagt. Das macht insgesamt rund eine Million Euro. Dafür sind laut Rechnungsamtsleiter Martin Lauber Zuschüsse von bis zu 40 Prozent (350 000 bis 400 000 Euro), möglich. Der Umbau der Verwaltung im Erd- und Untergeschoss ist bereits im Haushaltsplan 2016 mit 680 000 Euro veranschlagt worden. Rund die Hälfte davon ist verbaut worden, der Rest wird ins laufende Jahr übertragen. Die gesamte Maßnahme soll rund 1,7 Millionen Euro kosten.