Rickenbach Rathaus-Umbau Rickenbach geht in den zweiten Bauabschnitt

Rathaus-Umbau Rickenbach geht in den zweiten Bauabschnitt

In Rickenbach stehen Ende des Sommers zahlreiche Arbeiten an. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung für 740 000 Euro die Aufträge für die Arbeiten am neuen Parkdeck und für den Rathaus-Neubau vergeben. Dabei kam es zu einer Diskussion, weil zwei Bieter nur um einen sehr geringen Geldbetrag auseinander lagen und der örtliche Bieter unterlag.

Rickenbach – Die Gemeinde Rickenbach bereitet sich auf eine intensive Bauphase vor. Bereits gegen Ende dieses Sommers soll mit den Roharbeiten für das neue Parkdeck am Rathaus begonnen werden. Dann geht es Schlag auf Schlag mit dem Bau des Außenliftes an der Südfassade und dem Umbau des Rathaus-Obergeschoßes zu einer Arztpraxis. Die entsprechenden Bauanträge hatte die Verwaltung bereits in der Aprilsitzung dem Gemeinderat vorgelegt, am Dienstag folgten die Vergabevorschläge für sieben Gewerke durch Architekt Martin Lauber.

Dabei ging es in der Summe um 740 000 Euro. Der teuerste Posten im zweiten Bauabschnitt bilden die Rohbauarbeiten für den Umbau der Wohnung zur Arztpraxis, den Einbau des Aufzugs und die Errichtung eines Parkdecks. Dafür bekam ein Bauunternehmen aus Hottingen den Zuschlag. Kosten: knapp 490 000 Euro. Ursprünglich war der Neubau des Parkdecks mit 370 000 Euro veranschlagt. Etliche Gewerke im Innenausbau kamen in der Sitzung nicht auf den Tisch. Sie werden dem Gemeinderat zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt. Am Ende wird der zweite Bauabschnitt laut Martin Lauber insgesamt 980 000 Euro kosten. "Wir werden rund 100 000 Euro höher kommen", sagte er. Immerhin: Dieser Betrag kann durch Einsparungen bei anderen Gewerken – zusammen 60 000 Euro bei Heizungs- und Elektroarbeiten – aufgefangen werden.

Einige Firmen, die am Dienstag den Zuschlag als wirtschaftlichste Bieter vom Gemeinderat bekamen, waren auch schon in der ersten Etappe des Rathausumbaus involviert. Zwei von ihnen stammen aus der Gemeinde Rickenbach, andere aus Murg, Herrischried, Wehr, Umkirch und Görwihl. Letzterer löste eine Debatte über die Vergaberegeln aus. Laut GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) sind die Kommunen gehalten, bei den Arbeitsvergaben den Zuschlag auf das jeweils wirtschaftlichste Angebot zu erteilen, also auf das Angebot mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis – auch dann, wenn es Spitz auf Knopf ist.

Wie im Fall der Sanitär- und Heizungsinstallationsarbeiten: Für diese hatte ein Gebäudetechniker mit Sitz in Oberwihl, Gemeinde Görwihl, Kosten von 33 223 Euro vorgelegt. Damit lag er 80 Euro unter dem Angebot eines Rickenbacher Unternehmers (33 333 Euro) und erhielt folgerichtig den Zuschlag – für Gemeinderat Peter Kermisch dennoch ein Unding. Bei einer Preisdifferenz von 0,25 Prozent sei es "schlimm, dass der örtliche Bieter nicht berücksichtigt wird", fand er. Worauf Bürgermeister Dietmar Zäpernick antwortete: "Selbst bei einem Unterschied von einem Euro wäre es so."

Eine ähnliche Situation ergab sich bei der Vergabe der Glaserarbeiten für den Umbau der Wohnung im Rathaus-Obergeschoss zu einer Arztpraxis. Hierbei hatte eine Firma aus Wehr das wirtschaftlich günstigste Angebot mit 54 031 Euro vorgelegt und den Zuschlag bekommen. Leer ging das zweite Angebot von einem einheimischen Bieter aus, weil es 120 Euro höher lag. Erstaunen löste das Angebot eines weltweit in der Aufzugssparte tätigen Unternehmens aus, weil es um fast die Hälfte unter demjenigen des zweiten Bieters lag. Der Aufzug am Rickenbacher Rathaus soll demnach 35 519 Euro kosten, das zweite Angebot lag bei 60 310 Euro.

Die Kosten

Der zweite Bauabschnitt des Rathausumbaus in Rickenbach wird rund 980 000 Euro kosten. Alleine die Rohbauarbeiten für den Umbau der Wohnung zur Arztpraxis, den Einbau des Aufzugs und die Errichtung eines Parkdecks liegen bei 490 000 Euro. Der Umbau der Verwaltung im Erd- und Untergeschoss war mit 680 000 Euro veranschlagt worden und ist abgeschlossen. 54 000 Euro (Neuanstrich der Fassade, behindertengerechter Aufgang ins Rathaus) sind davon nicht in Anspruch genommen worden und werden in den nächsten Abschnitt des Umbaus übertragen.