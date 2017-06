Rickenbach Projekt Natur nah dran: In Rickenbach blühen bald Wiesen auf

In nächster Zeit werden die Rahmen des Projekts „Natur nah dran“ fünf Flächen in Rickenbach vorbereitet, die in blühende Blumenwiesen umgewandelt werden sollen.

Rickenbach/Stuttgart – In nächster Zeit werden die Rahmen des Projekts „Natur nah dran“ ausgewählten Flächen in Rickenbach vorbereitet, die in blühende Blumenwiesen und Wildstaudenflächen umgewandelt werden sollen. Das teilte der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) jetzt in einer Presseerklärung mit. Die in Rickenbach mit „Natur nah dran“ umgewandelten Flächen liegen zum einen in Rickenbach am Busbahnhof, beim Springbrunnen am Hirschgartenhäusle sowie auf einer Verkehrsinsel in Hottingen gegenüber vom Kindergarten.

Im Rahmen der Umgestaltung werden Flächen teils ausgebaggert und mit einem Gemisch aus Schotter und Kompost wieder aufgefüllt. Dies sei nötig, damit Wildblumen und Wildstauden dort gedeihen können – sie benötigen einen sehr mageren Boden um wachsen zu können, so die Mitteilung. „Die Flächen sehen für ein paar Wochen zunächst etwas grau aus. Doch in einiger Zeit blüht es hier für Tiere wie Mauerbienen, Stieglitze oder Bläulinge“, erklärt Nabu-Projektleiter Martin Klatt. „Es braucht jetzt etwas Geduld, aber in den nächsten ein bis zwei Jahren werden sich die Flächen zu wertvollen und langjährigen Lebensräumen entwickeln.“ Ein weiterer Grund für den teilweisen Bodenaustausch ist, dass so die im Boden schlummernden Samen von weniger erwünschten Pflanzen beziehungsweise Wurzelunkräuter (wie zum Beispiel Zaunwinden) entfernt werden, so Klatt. An manchen Standorten könne die Erde auch an Ort und Stelle belassen oder nur umgegraben und dann mit Wildpflanzen bestückt werden. Die mit „Natur nah dran“ durchgeführten Maßnahmen seien individuell auf die Gegebenheiten vor Ort angepasst.

Im weiteren Verlauf des Jahres würden die Flächen mit den jeweils passenden Arten bepflanzt. Die beteiligten Bauhofmitarbeiter und Gartenbaubetriebe (Gartenbau-Gerteiser und Herzog Gärten GmbH) erhielten dazu auch praktische Hinweise im Rahmen eines Workshops mit einem Naturgärtner und dem Nabu zur Anlage und Pflege der naturnahen Flächen. Das Ganze wurde vom Naturschutzwart Ralf Engel initiiert und wird entsprechend durch den Schwarzwaldverein Vorderer Hotzenwald unterstützt, der ja bereits Erfahrung im Rahmen blühender Naturpark Südschwarzwald sammeln durfte.

Rickenbach ist eine von zehn Gemeinden, die sich 2016 für das zweite Jahr des landesweiten Projekts „Natur nah dran“ erfolgreich um eine Teilnahme beworben hatten. Das Kooperationsprojekt des Nabu und des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (UM) unterstützt von 2016 bis 2020 jährlich zehn Kommunen bei der Anlage naturnaher Grünflächen. Jede teilnehmende Kommune erhält eine Zuwendung in Höhe von 50 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben, maximal 15 000 Euro.

