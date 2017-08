Freiburg/Rickenbach Obduktion nach Wetter-Unglück: 15-Jähriger starb an Schädel-Hirn-Trauma

Der im Unwetter von einem Baum erschlagene 15-Jährige im Schwarzwald ist an Kopfverletzungen gestorben.

Die von der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen angeordnete Obduktion habe ein Schädel-Hirn-Trauma als Todesursache ergeben, teilte die Polizei am Freitag in Freiburg mit.Der Junge hatte dieauf einem Waldspielplatz in Rickenbach nahe der Schweizer Grenze verbracht. Einige von ihnen zogen sich in eine Schutzhütte zurück, andere blieben im Zelt, darunter das Opfer. Im Gewittersturm stürzten zwei große Bäume um, einer davon traf das Zelt.Drei weitere Jungen wurden verletzt, einer davon schwer. Die Gruppe hatte an einem Zeltlager der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) teilgenommen.