Rickenbach Neues Gesicht im Vorstand des Musikvereins Heimatklang Hütten

Musikverein \"Heimatklang\" wählt Mareike Wagner zur Schriftführerin. Sie löst Daniela Allgaier ab, die jetzt stellvertretende Vorsitzende ist. Willi Mosch wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Hütten (csi) Aus musikalischer Sicht war das vergangene Vereinsjahr ein ruhiges für die Aktiven des Musikverein "Heimatklang" Hütten. Im Vorstand gibt es ein neues Gesicht: Schriftführerin Mareike Wagner. Sie folgt Daniela Allgaier in Amt nach, die in der Hauptversammlung am Freitag zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde. Eine besondere Ehrung wurde Willi Mosch zuteil, er wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Neun Auftritte standen im vergangenen Vereinsjahr im Terminkalender der Hüttener Musiker. Höhepunkt war das Jahreskonzert, bei dem der Musikverein unter anderm zu einer musikalischen Zeitreise einlud. Beim Musikfest in Dossenbach und beim Oktoberfest in Untermettingen war der Musikverein ebenfalls zu hören. Und nach dem Maiblasen im Ort stand ein Mittagskonzert in Aldingen an. Darüber hinaus veranstalteten die Musiker den Fasnachtsball unter dem Motto "Nacht der Superhelden" und die Kinderfasnacht.

Dirigent Maximilian Schaffrinna zeigte sich sehr zufrieden mit den Leistungen seiner Musiker, die Auftritte seien "top" gewesen. Auch mit dem Probenbesuch – 88 Prozent bei Gesamtproben und 91 Prozent bei Registerproben – war er sehr zufrieden. Das Orchester sei gut in Schuss, auch die Jungen zögen gut mit, lobte er. Sein Fazit: "Es macht Spaß mit Euch".

In diesem Jahr stehen wieder mehr Auftritte an, neben dem Jahreskonzert am 16. Dezember wird es ein Doppelkonzert mit dem Musikverein Birndorf geben, auch bei verschiedenen Festen, unter anderem in Rotzel und und Häusern, wird man mit von der Partie sein. Das Sommersonnwendfest, das im vergangenen Jahr dem Wetter zum Opfer gefallen war, soll es ebenfalls wieder geben. Jugendwart Markus Wagner berichtet von den derzeit zehn Musikschülern des Vereins. Im vergangnen Jahr hatte zwei Nachwuchsmusiker das Silberne, einer das Bronzene Musikabzeichen abgelegt. In diesem Jahr ist ein Jungmusiker für das Bronzene Leistungsabzeichen vorgesehen.

Über eine kleine Kuriosität am Rande berichtete Kassierer Georg Metzger. Nach der Auflösung eines Tagesgeldkontos hatte der Verein zwei Cent an Zinsen erhalten, davon musste ein Cent als Kapitalertragssteuer an das Finanzamt abgeführt werden,.

Nachdem Norbert Schmitz sein Amt als stellvertretender Vorsitzender zur Verfügung gestelt hatte, wurde die bisherige Schriftführerin Daniela Allgaier zu seiner Nachfolgerin gewählt. Ihr im Amt als Schriftführerin folgt Mareike Wagner, die bislang noch kein Vorstandsamt bekleidet hatte.

Eine besondere Ehre wurde Willi Mosch in der Versammlung zuteil, der nach 30-jähriger Mitgliedschaft im Musikverein Hütten zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Für 10- jährige Vereinstreue wurden Bianca Wagner und Martin Metzger ausgezeichnet.

Bürgermeisterstellvertreter Hubert Strittmatter danke dem für Musikverein für sein Engagement und die Jugendarbeit, die, wie er sagte, Früchte trage.

Der Verein

Der Musikverein Hütten wurde 1934 als Feuerwehrmusik gegründet. Zum Repertoire gehören moderne und volkstümliche Unterhaltungsmusik, aber auch konzertante Blasorchesterwerke und gehobene Unterhaltungsmusik. Vorsitzender ist derzeit Rainer Eckert

Weitere Infos im Internet: