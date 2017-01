Willaringen Neue Technik: In der Willaringer Gemeindehalle klingt es jetzt besonders gut

Beim Austausch der Beschallungs- und Beleuchtungsanlage in der Willaringer Gemeindehalle haben auch technikaffine Bürger mit angepackt und die 27 Jahre alten Anlagen durch moderne ersetzt.

Willaringen (am) Ein ungewöhnlich zusammengesetztes Arbeitsteam packte in der Willaringer Gemeindehalle zum Jahreswechsel die Ersetzung der 27 Jahre alten und störanfällig gewordenen Beleuchtungs-und Beschallungsanlagen an. Unter der Saal- und Bühnendecke sowie an den vollbepackten Materialtischen arbeiteten die Gemeindemitarbeiter Rainer Wehrle, Walter Thoma und Andreas Lang Hand in Hand mit zwei Bürgern, die sich in Sachen Bühnentechnik bestens auskennen. Aus Interesse an der Hallenverbesserung erklärten sich Till Erb, früher lange als Jazzbandtechniker im Einsatz, sowie der Elektromeister-Pensionär Fritz Keller für eine Mithilfe bereit. Hinzu stieß der erst 15-jährige Robin Rummler aus Rüttehof, der seit Kindheitstagen ein Faible für die Tontechnik hat. Weil der Handwerksbetrieb seines Vaters in der Halle zu tun hatte, fuhr der Jugendliche gleich mit und bot dem Team seine Mithilfe an.

Bei dieser Arbeitsformation sparte die Gemeinde Lohnkosten. So erhöhten sich die reinen Materialkosten von rund 29 000 Euro auf 33 000 Euro – die Nebenkosten inklusive. Die Erneuerung der Bühnentechnik gehörte zu den schon länger aufgeschobenen Gemeindemaßnahmen, dann zwangen die Störfälle des vergangenen Jahres, darunter ein im Steuerungschrank ausgebrochener Schwelbrand zum Handeln. Bis zum Eintreffen der neuen Anlagen erklärten sich Fritz Keller und der Willaringer Musikvereinsvorsitzende und gelernte Elektriker Holger Albiez bereit, die bereits ausgefallene Bühnenbeleuchtung für die zum Jahresende anstehenden Vereinsveranstaltungen provisorisch wieder herzurichten.

Nach den Festtagen legte die vom Bauhofmitarbeiter Rainer Wehrle organisierte Mannschaft los. Jede Menge alter Scheinwerfer waren abzubauen und die Neuware musste für den optimalen Einsatz vorbereitet werden. „Jedes Beleuchtungskabel wird hier für den Einbau konfektioniert, weil es für jeden Strahlen ein spezielles Kabel gibt“, erläuterte Till Erb die Filigranarbeit. Den neuesten Technikstand repräsentieren auch die Lautsprecher. Als ehemaliger Roadie der legendären Jazzband Billy Cobham weiß der Tontechniker aus Jungholz genau, worauf es bei Bühnenanlagen ankommt. „Die Notenständer werden zum Beispiel taghell ausgeleuchtet und das fördert natürlich auch die Leistungsfähigkeit“, freut sich Erb für die zahlreichen Rickenbacher Musikvereine und auch für die hier auftretenden Chöre. „Wichtig am Anlagenaustausch ist auch die Energieeinsparung. Die alten Halogenlampen wurden auf die wesentlich sparsamere LED-Technik umgestellt“, ergänzt Fritz Keller. Bei der Anbringung von allein 30 Strahlern im Bühnenbereich und weiteren vor der Bühnenrampe ist die Einsparung erheblich.

Freuen können sich Akteure und Besucher auch über die neue Klangqualität: An jeder Bühnenseite hängt jetzt ein Lautsprecher mit einer Leistung von 1000 Watt. Abgerundet wird die Innovation mit dem Einbau eines ständig in der Halle aufgehängten Beamers für Gemeindeveranstaltungen aller Art. Auf dem neuesten Stand gebracht wurde zudem das ganze Steuerungssystem. Es ermöglicht das Ausleuchten des gesamten Bühnenraums in allen Farbtönen. Der heutige Bühnenraum entstand übrigens als Hallenanbau im Jahr 1989. Vorher musste vor Konzerten oder Theateraufführungen jeweils eine auf den Boden gestellte Holzbühne aufgebaut werden. Die Gemeindehalle wurde anfangs der 1970er Jahre von der Altgemeinde Willaringen errichtet.