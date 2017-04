Rickenbach Neue Linden für die Allee im Murgtal werden gepflanzt

Bei einer Pflanzaktion des Rickenbacher Bauhofs wird die Rekultivierung der Allee im Murgtal weitergeführt. Spender ermöglichen die Anschaffung der Bäume.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Rekultivierung der schönsten Allee im Hotzenwald geht weiter. Kürzlich pflanzte Rainer Wehrle vom Rickenbacher Bauhof mit Hermann-Josef Vogt und zwei jungen Ferienjobbern fünf Linden entlang der Murgtalstraße in Hottingen. Bei den Linden handelt es sich um drei Sommer- und zwei Winterlinden, wie Elmar Werner, Fachwart für Heimatpflege und Kultur beim Schwarzwaldverein Vorderer Hotzenwald, im Gespräch mit dieser Zeitung erklärt. Vier Bäume hat Josef Vogt, einen Baum hat Elmar Werner gespendet.

Vogt hat bereits vor einem Jahr drei Bäume gespendet, einer ging auf das Konto des Schwarzwaldvereins. „Die Allee hat immer noch Lücken, die werden nach und nach geschlossen“, sagt Elmar Werner. Er verweist darauf, „dass die Allee ein Naturdenkmal ist, das es zu pflegen und erhalten gilt“. Dafür hat er einige Mitstreiter an seiner Seite. Die Aktion geht auf die Initiative des Schwarzwaldvereins zurück. An dem Projekt beteiligt ist neben Werner Ralf Engel, Naturschutzwart beim Schwarzwaldverein Vorderer Hotzenwald.

Die über Ostern erfolgte Pflanzung der fünf neuen Linden war notwendig geworden, nachdem kaputte Bäume in der Allee entfernt werden mussten. Die Rekultivierung fand im Bereich nach Vogt-Plastic statt. Als Nächstes soll sich im Mai im Auftrag der Gemeinde Rickenbach ein Team aus Baumpflegern um Ulrich Pfefferer aus Müllheim der Alleebäume annehmen. „In den Bäumen hängt Totholz drin, das muss weg“, erklärt Elmar Werner. Im Zuge dieser Maßnahmen sollen von den Baumpflegern außerdem sieben Fledermauskasten installiert werden. Angeschafft hat sie Ralf Engel. Die Kasten sollen als Nistplätze für die selten gewordenen Fledermäuse dienen.

Die wahrscheinlich um das Jahr 1890 angelegte Allee in der Murgtalstraße ist, wie alle Alleen, nach der 2015 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossenen Änderung des Landesnaturschutzgesetzes geschützt. An der Murgtalstraße befinden sich sämtliche Allee-Bäume auf dem Gemeindegebiet von Rickenbach. Mitte der 1990er Jahre wurden auf Initiative vom damaligen Bürgermeister Georg Keller mit Fördergeldern des Landes Baden-Württemberg 56 Bäume in damals schon vorhandene Lücken gepflanzt.

„Der Idealzustand wäre eine komplette Allee mit ungefähr gleichen Abständen“, sagt Werner. Zurzeit besteht die Allee aus rund 100 Bäumen wie Eschen, Ahorn, Wildkirschen, Linden, Eichen, Kastanien, Weiden und Platanen. „In den Lücken ist noch Platz für circa 30 bis 40 Bäume“, so Werner. Das heißt: Es darf weiter gespendet werden. Spender könnten größere Firmen sein, Spendenbescheinigungen durch den Schwarzwaldverein sind möglich.

Alleenschutz

Alleen an öffentlichen oder privaten Verkehrsflächen und Wirtschaftswegen im Außenbereich sind gesetzlich geschützt. Die Beseitigung von Alleen sowie alle Maßnahmen, die zu deren Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung führen können, sind verboten. Um den Alleenbestand nachhaltig zu sichern, wiederherzustellen oder weiterzuentwickeln, sollen Ersatzpflanzungen vorgenommen werden. Dabei sollen standortgerechte und bevorzugt gebietsheimische Baumarten verwendet werden. Alleen haben eine Vielzahl von verkehrstechnischen, landschaftsgestaltenden und ökologischen Funktionen. Sie schützen vor Sonne und Wind und helfen den Verkehrsteilnehmern, den Straßenverlauf besser zu erkennen.