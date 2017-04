Willaringen Musikverein Willaringen gibt umjubeltes Jahreskonzert

Der Musikverein Willaringen hat seine Besucher beim Jahreskonzert restlos begeistert, vor allem die bisher ungewohnten Auftritte der Musiker kamen in der Gemeindehalle in Willaringen gut an.

Mit einem beeindruckenden Jahreskonzert wartete der Musikverein Alpenblick Willaringen in der Willaringer Gemeindehalle auf. Das 48-köpfige Orchester unter der Leitung von Hubert Ücker, aber auch von Markus Klein, begeisterte das Publikum mit einer kaum zu übertreffenden Vielfalt an Musikstücken. Auch der optische Auftritt und schließlich in Kombination mit Gesang überzeugten das Publikum.

Fast voll besetzt war die Halle, als das Orchester, vom Beifall der Zuhörer begleitet, durch die Halle marschierte und auf der Bühne Platz nahm. Die blankgeputzten Instrumente blitzten im neuen Scheinwerferlicht geradezu auf, während das Publikum dann im fast dunklen Raum saß. Der Vorsitzende Holger Albiez konnte neben dem Ehrendirigenten Josef Klein auch den Bezirksvorsitzenden des Blasmusikverbandes, Peter Matt, begrüßen. Dankesworte gingen auch an die Gemeinde, die die Willaringer Halle mit einer neuen Beleuchtungs- und Tonanlage ausrüstete.

„Die Musik ist die gemeinsame Sprache aller Nationen dieser Erde“, war das Konzert umschrieben. Mit „The Olympic Spirit“ von John Williams, arrangiert von Roland Smeets, wurde das Konzert temperamentvoll und gleichsam anspruchsvoll eröffnet. Die Originalversion war 1988 die Eröffnungsfanfare der Olympischen Spiele, ehe mit „Appalachian Overture“ von James Barmes ein Streifzug durch die unendliche Weite der Prärie in Nordamerika unternommen wurde. Flüsternde Passagen, bei denen die Flötistinnen ihr Können besonders unter Beweis stellen konnten, bildeten den Höhepunkt in dem rhythmisch starken Stück.

Melodien, die zu Herzen gingen, wurden in “El Arco de los Cabos“ geboten, mit mächtigen Fortissimo wurde das höchstmögliche an Lautstärke herausgeholt ehe mit „Bessarabyanke“ ein temperamentvolles, tänzerisches Stück dargeboten wurde. Mit der „Symphony of Hope“ des bekannten Blasmusikkomponisten Kurt Gäble gab das Orchester einen Eindruck seiner Leistungsfähigkeit. Dirigent Hubert Ücker hatte keine Mühe, die Dynamik zu steuern und zog das Orchester, bei dem erstmals sieben Nachwuchsmusiker mitwirkten, fest in seinen Bann. Zum Abschluss des ersten Programmteils kam das Philip-Sparke-Werk „Klezmer Karnival“ zu Gehör. Eine gefühlsbetonte jüdische Volksliedtradition war zu hören, wobei besonders die Klarinetten ihr schnelles, klangreiches Spiel aufzeigen konnten.

Im zweiten Programmteil war mit „Symphonic Highlights from Frozen“, eine ergreifende, atemberaubende Melodienfolge zu hören, ehe mit dem „Maxglaner Zigeunermarsch“ ein sehr temperamentvoller alpenländischer Marsch mit orientalischen Einflüssen dargeboten wurde. Eine recht ungewöhnliche Darbietungsform wurde mit „Visions“ verwirklicht. Nach und nach verließen die Register die Bühne, die Schlagwerker übernahmen immer mehr das Kommando und voller Begeisterung unterstütze das Publikum mit Klatschen die Schlagzeuger. Solos von Bariton, Trompete und Klarinette erklangen aus den Publikumsreihen und schließlich zeigten auch die übrigen Orchestermitglieder ihre gesanglichen Stärken.

Bei „Ich will – ich kann“, bekannt von Udo Jürgens, übernahm Markus Klein den Taktstock und Hubert Ücker und seine Schwester Rosi Matzner, die auch als Ansagerin fungierte, zeigten, einfühlsam vom Orchester begleitet, ihre gesanglichen Stärken auf. Norbert Lüthe glänzte anschließend als Sänger, von zehn Damen begleitet, in „Keine Sterne in Athen“, ein Werk von Stephan Remmler, arrangiert von Hubert Ücker, ehe mit dem Marsch „Sonority“ ein wohltemperiertes Stück zu Gehör kam.