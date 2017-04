Rickenbach Musikverein Bergalingen ehrt langjährige Vorstandsmitglieder

Der Musikverein Bergalingen hat in seiner Hauptversammlung einige Vorstandsmitglieder im Amt bestätigt und sie für ihre Treue ausgezeichnet. Passivmitglieder müssen künftig mehr Beitrag (20 Euro) zahlen.

Verdoppelt hat der Musikverein Bergalingen den seit 1985 gleichgebliebenen Beitrag für Passivmitglieder. Während damals 20 Mark bezahlt werden mussten, später zehn Euro erhoben wurden, werden künftig im Jahr 20 Euro bezahlt werden müssen. Bei einer Gegenstimme stimmten die Mitglieder dem Vorschlag des Vorstandes zu.

Im Nebenzimmer des Gasthauses „Adler“ in Rickenbach hielt der Musikverein Bergalingen seine Hauptversammlung ab. Bei den Teilneuwahlen des Vorstandes brauchte es viel Überredungskünste des Wahlleiters Hubert Matt, dass Mareike Fehrenbach, bisherige Vorsitzende im Dreiervorstandsteam, sich für dieses Amt wieder zur Verfügung stellte. Diana Metzger (erste Kassiererin) wurde ebenso wiedergewählt, wie Beate Kammerer als Schriftführerin.

Im Mittelpunkt des Abends stand aber auch die Ehrung langjähriger Mitglieder, die auch alle Mitglieder des Vorstandes sind. So wurden Beate Kammerer und Mareike Fehrenbach für 20-jährige Vereinszugehörigkeit mit einem Blumengebinde beschenkt, ebenso wie Marina Altermatt und Anita Lauber, die seit 30 Jahren im Verein aktiv sind.

Bernd Jägle vom Vorstandsteam und Schriftführerin Beate Kammerer ließen das zurückliegende Vereinsjahr Revue passieren. Es begann mit dem Fasnachtsmontag, wo ein buntes närrisches Programm die Fasnächtler erfreute. Am Vatertag wurde am Nachmittag ein Unterhaltungsprogramm geboten und im Juni im Bad Säckinger Schlosspark sowie in Lenzkirch die Besucher mit einem Konzert erfreut. Beim traditionellen Dorfhock in Bergalingen war man dabei und im Oktober wurde wiederum mit einem Probenwochenende das Rüstzeug für das Jahreskonzert am 12. November erarbeitet. Mehrere Geburtstagsständchen, aber auch Polterabende und Hochzeitsfeiern rundeten das Programm ab, während Altpapiersammlungen und Kuchenverkäufe die Vereinskasse auffrischten.

Diana Metzger berichtete über die finanzielle Lage des Vereins. Zu den Hauptausgaben zählte die Anschaffung eines Doppelhorns und eines Baritons für 2600 Euro. Dirigent Jens Maier zeigte sich mit der musikalischen Leistung des Orchesters sehr zufrieden, weniger aber mit der Pünktlichkeit. Auch der durchschnittliche Probenbesuch der 29 Aktiven, mit 83,1 Prozent, sei durchaus noch steigerungsfähig. Viel lobende Worte hatte Bürgermeisterstellvertreter Hubert Matt für den Verein parat. „Wir sind stolz auf den Musikverein Bergalingen, macht weiter so“, sagte er.

Auch im neuen Vereinsjahr wird der Musikverein Bergalingen mit mehreren Geburtstagsständchen aufwarten, in Bernau ein Kurkonzert geben, in Hartschwand-Rotzingen bei einem Doppelkonzert mitwirken und am 25. November sein Jahreskonzert geben.

Der Verein

Der Musikverein Bergalingen wurde 1985 gegründet. Derzeit hat der Verein 30 aktive Musiker. Ansprechpartner ist Mareike Fehrenbach, Telefon 0174/393 39 40.