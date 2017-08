Willaringen Mountainbiker (56) nach Sturz in Rickenbach schwer verletzt

56-Jähriger gerät bei Fahrt in Rickenbach mit seinem Rad auf Bordstein und verunglückt.

Erhebliche Verletzungen zog sich am Dienstagmorgen ein 56-jähriger Radfahrer bei einem selbstverursachten Unfall im Rickenbacher Ortsteil Willaringen zu.



Der Mann befuhr mit seinem Mountainbike gegen 6.30 Uhr die L 152 von Rickenbach kommend in Richtung Bad Säckingen. Dabei geriet er laut Polizeibericht in Willaringen aus Unachtsamkeit gegen den Bordstein und stürzte. Der Mann zog sich erhebliche Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden.