Rickenbach Motorradfahrer stirbt bei Ausfahrt im Hotzenwald

Todesursache des 47-jährigen Mannes steht noch nicht fest. Freund findet ihn auf der Landstraße liegend.

Bei der Ausfahrt mit dem Motorrad ist am Freitagvormittag ein 47 Jahre alter Mann bei Rickenbach gestorben. Er war kurz vor 11 Uhr zusammen mit einem Freund auf der Landstraße zwischen Willaringen und Wieladingen unterwegs. Der Vorausfahrende merkte, dass sein Kollege nicht mehr zu sehen war und kehrte um. Der 47 Jahre lag auf der Straße, trotz aller Bemühungen verstarb der Mann wenig später. Derzeit ist unklar, was zum Tod des Motorradfahrers geführt hat, eine medizinische Ursache wird nicht ausgeschlossen. Da auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war, wurde die L 152 in diesem Bereich voll gesperrt.