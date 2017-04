Rickenbach Motorrad verliert auf Fahrt Soziusbank

Bei Rickenbach fliegt am Freitag einem Auto der Sitz eines entgegenkommenden Motorrads entgegen.

Zu Beginn der Saison macht es durchaus Sinn, sein Motorrad nochmals durch zu checken. Dies dürfte offensichtlich auch der Inhaber eines Motorrades der Marke KTM getan haben. Blöd nur, dass er – möglicherweise vor lauter Vorfreude auf die erste Fahrt – dabei vergaß, die demontierte Soziusbank wieder einzurasten. Bei einer Tour am Freitagabend verlor der Motorradfahrer dann die hintere Sitzfläche zwischen Altenschwand und Rickenbach, welche dabei gegen ein entgegenkommendes Auto flog. Verletzt wurde dabei Gott sei Dank niemand; trotz dessen erlitten die Insassen einen ordentlichen Schrecken. Erschrocken dürfte jedoch auch der Motorradfahrer sein, als dieser nach der Beendigung seiner Fahrt den etwas veränderten hinteren Teil seines Zweirades sah. Der Motorradfahrer, ebenso Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Bad Säckingen, Telefon 07761/9340, in Verbindung zu setzten.