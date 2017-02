Rickenbach Mit dem Geißewägeli zur Fasnacht

Die Fasnachtsgruppe Steinegghöflern startet in die achte närrische Saison. Ludwig Bär reist mit seinen Ziegen aus Hessen zu den Umzügen an.

S`goht degege und überall uff’m Wald bereiten sich die Fasnachtsgruppen auf die anstehende fünfte Jahreszeit vor. Auch bei den Steinegghöflern aus Rickenbach, die bereits in ihre achte Fasnachtssaison starten, werden nun die Kostüme wieder hervorgeholt. Ein besonderes Anliegen dieser offenen Gruppe ist es, an die Bewohner der Steinegghöfe zu erinnern, die bis 1860 zwischen Rüttehof und der Brugruine Bärenfels lagen und Ende Februar 1860 bei einem Lawinenunglück verschüttet wurden. Weniger das Feiern steht bei den Steinegghöflern im Vordergrund – Es geht ihnen vor allem darum, den Brauch lebendig zu halten, an Fasnacht in andere Rollen zu schlüpfen, erklärt Initiator Ralf Kohlbrenner aus Rüttehof. Die Steinegghöfe bieten dazu einen passenden heimatlichen Bezug.

Auch dieses Jahr heißt die Gruppe neue Gesichter willkommen, denn man ist offen organisiert. Die Gruppe trifft sich ausschließlich zur Fasnacht, was es interessierten Familien auch mal ermöglicht, an allerlei Umzügen in der Region teilzunehmen. „Man sollte uns aber nicht mit einer Brauchtumsgruppe verwechseln“, erklärt Ralf Kohlbrenner.

Diese Schlussfolgerung ziehen so manche, wenn sie die Gruppe in ihren originellen Kostümen erblicken, die aus rauem Leinenstoff, Leder, Kopftüchern, Schürzen und Korb-Requisiten bestehen. Die Kostüme werden für wenige Euro ausgeliehen, manche bringen auch eigene Sachen wie Körbe, Heurechen, Handwagen und Flaschen mit, erklärt Ralf Kohlbrenner. Eine große Attraktion der Gruppe stellt jedoch der Geißenwagen von Ludwig Bär dar. Der gebürtige Hotzenwälder war vor zwei Jahren nach Hessen gezogen und reist seither jedes Jahr von dort mit seinen Ziegen zur Fasnacht an.

Es ist schon ein außergewöhnlicher Anblick, wenn die acht weißen Geißen, vornedran mit den beiden behörnten Böcken in ihrem roten Geschirr das hölzerne Wägelein ziehen, aus dem die Kinder und Mütter Most und Speckbrot verteilen. Hierin lassen die Steinegghöfler eine weitere Tradition aufleben: „Ursprünglich wurde an Fasnacht alle verderbliche Ware, wie Eier und Speck, verzehrt“, erklärt Mitorganisatorin Andrea Maier.

Anstelle von Zuckerzeug gibt es Speckbrot, welches die Hotzenwälderinnen abends zuvor backen. Lustig haben’s die Steinegghöfler allemal, dafür sorgt auch Manfred Maier mit seiner Handorgel. So manches Hotzenwälder Lied, oder das Lied der Schwarzwald Marie oder vom Saudätsch wird bei den Umzügen angestimmt. „Chind und Chegel mache mit, des isch die eigentliche Freud“, bringt es Ralf Kohlbrenner nochmal auf den Punkt.

Die Fasnachtsgruppe

Die Fasnachtsgruppe Steinegghöfler besteht seit November 2009. Sie erinnert an die Steinegghöfe, die bis 1860 zwischen der Burgruine Bärenfels und Rüttehof lagen. Informationen bei Andrea Maier (Telefon 07765/13 23) oder Ralf Kohlbrenner (Telefon 07765/91 97 11). Hier eine Übersicht über die Termine: Sonntag, 5. Februar: Treffen der Vereinigung Oberrheinischer-Narrenzünfte in Hausen, 11. Februar: Narrenbaumstellen in Rickenbach, 12. Februar: Umzug der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer-Narrenzünfte in Rheinfelden, 19. Februar: Hochrheinnarrentreffen in Öflingen und am Sonntag, 26. Februar am Fastnachtssonntagsumzug in Wehr.