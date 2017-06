Rickenbach Melodien zum Verlieben: Gesangverein Rickenbach begeistert Publikum mit seinem Jahreskonzert

Der Gesangverein Rickenbach begeistert Publikum mit seinem Jahreskonzert "Melodien zum Verlieben". Das abwechslungsreiche Programm kommt gut an.

Rickenbach – „Melodien zum Verlieben“ war das Motto, das der Gesangverein Rickenbach dem Jahreskonzert am Sonntag in der Gemeindehalle Willaringen zugrunde gelegt hatte. Die Musiker besangen die Liebe in all ihren Varianten, ob erfüllt oder sehnsuchtsvoll, von südländisch-temperamentvoll bis zu introvertiert: Auf die Gäste wartete also ein abwechslungsreiches Programm. Durch ihr zahlreiches Erscheinen zeigten sie, dass die Musik auch ihr „Leben begleitet“, wie der Titel des einleitenden Musikstücks lautete, das der Gemischte Chor unter Leitung von Claudia Moser zu Gehör brachte. Der Dirigentin und Pianistin, die für den Männer- und Gemischten Chor verantwortlich zeichnete, sowie dem Leiter des Chörles, Markus Tannenholz, und dem Ansager Josef Klein, der humorvoll durch das Programm führte, galt der besondere Dank des Vorsitzenden Franz Häßle.

Der erste Block gehörte dem Männerchor, der sich mit dem Spiritual „Kum ba yah, my Lord“ vorstellte. In der Gola-Sprache bedeutet dies „Komm her zu mir“, und Josef Klein konnte nicht widerstehen, den derzeit auf dem Hotzenwald weilenden Pfarrer Thomas Msagati zu fragen, ob er diese Sprache kenne. Dies musste er verneinen, aber dafür durfte er sich über eine nette Geste des Gesangvereins freuen, denn die herzförmigen Luftballons in der Halle wurden verkauft, und der Erlös kommt dem Hilfsprojekt für Tansania zugute.

Mit den „Melodien zum Verlieben“ würdigte der Männerchor das traditionelle Liedgut, das sich frisch und fröhlich zeigte wie der „Frühling in Berlin“ oder auch lyrisch mit einem Hauch Wehmut wie das „Sag beim Abschied leise Servus“. Natürlich durfte in den Sehnsuchtsliedern der Deutschen nach Liebe und Sonnenschein auch ein Hauch Italianità in Gestalt der „Bella bionda“ nicht fehlen.

Ein anderes Repertoire pflegt das Chörle: Markus Tannenholz, der Leiter und Klavierbegleiter, hatte weniger die gängigen Gospel-Nummern oder Rock- und Pop-Werke ausgewählt, sondern den Schwerpunkt auf ruhigere und auch ausgefallenere Stücke gelegt. Dass das Chörle intonationssicher zu singen versteht und schöne Legatobögen im zarten Piano zu spannen weiß, kam etwa in dem „Irischen Segen“ zum Ausdruck. Dass sich die Liebe auch schleichend einstellt, wurde in dem mit subtiler Klavierbegleitung vorgetragenen „Falling slowly“ deutlich, während sich „Red, red rose“ durch den Kontrast zwischen dem Parlando der Frauen und den gebundenen Linie der Männerstimmen auszeichnet. Der Hoffnung auf eine bessere Welt gab das Chörle in „One little candle“ Ausdruck, und in „The longest time“ wandelte der 19-jährige Maximilian Metzger gekonnt auf den Spuren von Billy Joel. Ausgestattet mit Strohhüten begab sich der Gemischte Chor auf eine Reise in den Süden. Mit der nötigen Leichtigkeit und Sicherheit erwies der Chor dem „Sommer“ seine Reverenz. Und auch Klassik-Fans kamen nicht zu kurz, denn im „Capriccio“ habe sich Hermann Ophoven bei Tschaikowsky, nun ja, bedient, so Josef Klein. Der „Sonnenwalzer“ repräsentierte die mitteleuropäische Tanzkultur, und anschließend animierte die Dirigentin Claudia Moser mit Hilfe ihrer Klavierbegleitung ihren Chor zu Temperamentsausbrüchen in Form der Tarantella „Funiculi-Funicula“. Einen feurigen Schlusspunkt setzten Chor und Pianistin in „Eviva Espana“.

Der Gesangverein

Der Gesangverein Rickenbach wurde 1922 als Männerchor gegründet; seit 1978 singen auch Frauen im Gemischten Chor mit, und seit 1992 gibt es das Chörle. Der Männerchor hat elf Mitglieder, im Gemischten Chor kommen zehn Frauen dazu, und das Chörle zählt 17 Sängerinnen und Sänger. Der Vorsitzende ist Franz Häßle, Kontakt per E-Mail (franz.haessle@yahoo.de).